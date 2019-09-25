Сидельцы Холодногорской колонии получили главный документ украинца

24 сентября в государственном учреждении «Холодногорская исправительная колония (№18)» семь осужденных получили ID паспорта гражданина Украины.
Всего с начала 2019 осужденным было выдано шестьдесят пять ID паспортов гражданина Украины, сообщили в пенитенциарной службе.
Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин отметил, что паспорт является основным документом, который гарантирует дальнейшую социальную адаптацию осужденного после освобождения.
Минирование суда: полиция проверила здание - бомб нет (ФОТО)
Сегодня звезды подсказывают, что простой путь лучше сложного, а синица в руках – не так уж плохо. Избегайте резкости в общении, она может свести на нет все ваши начинания.
Ночью в воздухе ожидаются сильные заморозки 0–5°С. Ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Ежегодно 24 сентября отмечается не совсем обычный праздник – Международный день караванщика.
влажн.:
давл.:
ветер: