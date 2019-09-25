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25.09.2019  08:47   

Сидельцы Холодногорской колонии получили главный документ украинца

24 сентября в государственном учреждении «Холодногорская исправительная колония (№18)» семь осужденных получили ID паспорта гражданина Украины.


// Facebook

Всего с начала 2019 осужденным было выдано шестьдесят пять ID паспортов гражданина Украины, сообщили в пенитенциарной службе.

Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин отметил, что паспорт является основным документом, который гарантирует дальнейшую социальную адаптацию осужденного после освобождения.

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  колония, паспорт, харьков
 
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