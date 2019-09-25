25.09.2019 14:19

Конкурс «Молодой человек года»: награждены победители (ФОТО)

Награждение победителей и лауреатов городского конкурса «Молодой человек года 2019» состоялось сегодня, 25 сентября, в Харьковском городском совете.



//city.kharkov.ua

Церемонию провел заместитель городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко.

«Благодарю вас за плодотворную работу в молодежной сфере. Вы - гордость нашего города, и, в том числе, благодаря вам Харьков является молодежной и студенческой столицей Украины. Развивайте его, за вами - будущее! Новых вам успехов и побед!» - сказал вице-мэр, обращаясь к победителям и лауреатам конкурса.

В этом году конкурс проводился в десяти номинациях: «Ученики учреждений общего среднего образования», «Ученики учреждений профессионального (профессионально-технического) образования», «Студенты учреждений высшего образования I-II уровней аккредитации», «Студенты (курсанты) учреждений высшего образования III-IV уровней аккредитации», «Научная деятельность», «Культура и искусство», «Физическая культура и спорт», «Деятельность в области производства, предпринимательства», «Деятельность в непроизводственной сфере» и «Общественная деятельность». Возраст участников - от 14 до 35 лет.

По результатам городского этапа конкурса были определены 10 победителей и 20 лауреатов в каждой из номинаций. По инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, с 2018 года победители и лауреаты получат денежные премии в размере, соответственно, 5 тыс. и 3 тыс. грн.

Справка. Конкурс «Молодой человек года» был учрежден в 2001 году. За 19 лет существования в нем приняли участие около 6,5 тыс. человек. Цель конкурса - поддержка одаренной и талантливой молодежи, ее достижений в различных сферах научной, производственной, общественной и культурной жизни.