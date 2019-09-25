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25.09.2019  16:31   

Как проходит реконструкция Зеркальной струи

На фонтане «Зеркальная струя» в Харькове выполняют ремонтные работы.


// city.kharkov.ua

В частности, с верхней части беседки сняли шпиль, который отвезли на реставрацию.

Как сообщили в Департаменте коммунального хозяйства, внешний вид городского символа никак не изменится, его просто приведут в порядок – заменят покрытие, инженерные сети фонтана, восстановят балюстраду и ротонду. 

Напомним, в начале сентября был начат капитальный ремонт фонтана «Зеркальная струя», так как многие элементы и конструкции фонтана пришли в негодность.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  зеркальная струя, ремонт, благоустройство, харьков
 
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