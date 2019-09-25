Как проходит реконструкция Зеркальной струи

На фонтане «Зеркальная струя» в Харькове выполняют ремонтные работы.
В частности, с верхней части беседки сняли шпиль, который отвезли на реставрацию.
Как сообщили в Департаменте коммунального хозяйства, внешний вид городского символа никак не изменится, его просто приведут в порядок – заменят покрытие, инженерные сети фонтана, восстановят балюстраду и ротонду.
Напомним, в начале сентября был начат капитальный ремонт фонтана «Зеркальная струя», так как многие элементы и конструкции фонтана пришли в негодность.
Будьте внимательнее и собраннее, чтобы избежать ошибок. «Витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
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Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
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