25.09.2019 16:31

Как проходит реконструкция Зеркальной струи

На фонтане «Зеркальная струя» в Харькове выполняют ремонтные работы.



// city.kharkov.ua

В частности, с верхней части беседки сняли шпиль, который отвезли на реставрацию.



Как сообщили в Департаменте коммунального хозяйства, внешний вид городского символа никак не изменится, его просто приведут в порядок – заменят покрытие, инженерные сети фонтана, восстановят балюстраду и ротонду.



Напомним, в начале сентября был начат капитальный ремонт фонтана «Зеркальная струя», так как многие элементы и конструкции фонтана пришли в негодность.