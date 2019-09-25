25.09.2019 17:00

Октоберфест в парке Горького: программа праздника

27-29 сентября в парке Горького состоится фестиваль баварской традиционной культуры «Октоберфест».



// centralpark.kh.ua

На время фестиваля Средневековая площадь превратится в территорию Октоберфеста. В этом году на Октоберфесте будут предствлены 20 сортов тралиционного напитка этого праздника, баварские сосиски и крендели брецли. Гости праздника смогут отведать немецкие угощения за удобными столами в больших шатрах. В центре площади разместится помост для конкурсов, тостов, застольных песен.

Организаторы предупреждают: дети до 6 лет могут находиться в шатрах фестиваля лишь до 17:30. После 18.00 дети от 6 до 16 лет могут находиться в шатрах лишь в сопровождении взрослых.

Три дня на Главной сцене будут выступать вокальные, танцевальные коллективов, состоятся развлекательные программы с традиционными конкурсами. Особое шоу готовят группы «Фуёр», «Л’юїс Керол», «Якось так», застольные традиции Поднебесной представят студенты Института Конфуция.

Гости праздника смогут поучаствовать в гонках поросят, посостязаться в выборах Короля Октоберфеста, Фрау Бруст, поучиться баварским танцам, песням, тостам. Пройдет соревнование по поеданию баварских сосисок на скорость.. Каждый вечер на сцене Октоберфеста будет проходить дискотека с зажигательными миксами популярных хитов.

Программа мероприятий:



27 сентября, пятница Октоберфест. День 1

Главная сцена

16.00 – 17.00 Концерт баварской музыки

17.00 – 17.30 Конкурсная программа «Откупорим Октоберфест!»

17.30 – 18.00 Концерт группы «Фуёр» ч.1

18.00 – 18.30 Конкурсная программа «Гонки поросят»

18.30 – 19.00 Концерт группы «Фуёр» ч. 2

19.00 – 19.30 Конкурсная программа «Das ist Oktoberfest»

19.30 – 20.00 Концерт группы «Фуёр» ч. 3

20.00 – 22.00 Праздничная дискотека

Средневековая площадь

11.00 – 21.00 Брецель маркет

Детский парк

14.00 – 15.00 Детская развлекательная программа «Веселье в Нетландии»

Логово Билли Кида

16.00 – 19.00 Полоса препятствий «Улица ловких»



28 сентября, суббота Октоберфест. День 2

Главная сцена

12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа

13.00 – 14.30 Шоу творческой студии «Pingwin»

14.30 – 16.00 Концерт Института Конфуция при ХНУ им. Каразина

16.00 – 16.30 Вокальная студия «Астери»

16.30 – 17.30 Конкурсная программа «Гонки поросят»

17.30 – 18.00 Концерт группы «Л’юїс Керол» ч.1

18.00 – 18.30 Конкурсная программа «Герр Октоберфест»

18.30 – 19.00 Концерт группы «Л’юїс Керол» ч.2

19.00 – 19.30 Конкурсная программа «Фрау Бруст»

19.30 – 20.00 Концерт группы «Л’юїс Керол» ч.3

20.00 – 20.30 Выборы Короля и Королевы Октоберфеста

20.30 – 22.00 Праздничная дискотека

Средневековая площадь

11.00 – 21.00 Брецель маркет

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Аквагрим

15.00 – 18.00 Мастерская рукоделия

Детский парк

14.00 – 15.00 Развлекательная программа для детей «Красная Шапочка»

Французский парк

17.00 – 18.00 Традиционная увеселительная музыка в исполнении саксофона

19.00 – 20.00 Вокальная программа традиционной музыки

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

12.00 – 16.00 Квест игра «Игры патриотов»

16.00 – 17.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

Ретро-парк

16.00 – 17.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»



29 сентября, воскресенье Октоберфест. День 3

Главная сцена

13.00 – 14.30 Шоу творческой студии «Pingwin»

14.30 – 15.30 Конкурсная программа ««Das ist Oktoberfest»

15.30 – 17.00 Концерт «Чугуев сити бенд»

17.00 – 17.30 Конкурсная программа «Гонки поросят»

17.30 – 18.00 Шоу-концерт группы «Якось так» ч.1

18.00 – 18.30 Конкурсная программа «Баварский разгуляй»

18.30 – 19.00 Шоу-концерт группы «Якось так» ч.2

19.00 – 19.30 Конкурсная программа «Королевская битва Октоберфест»

19.30 – 20.00 Шоу-концерт группы «Якось так» ч. 3

20.00 – 20.30 Выборы Короля и Королевы Октоберфеста

20.30 – 22.00 Праздничная дискотека

Средневековая площадь

11.00 – 21.00 Брецель маркет

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Аквагрим

15.00 – 18.00 Мастерская рукоделия

Детский парк

14.00 – 15.00 Развлекательная программа для детей «Черная метка»

Французский парк

17.00 – 18.00 Вокальная программа традиционной музыки

19.00 – 20.00 Традиционная увеселительная музыка в исполнении саксофона

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

12.00 – 16.00 Квест игра «Игры патриотов»

16.00 – 17.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

Ретро-парк

16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»