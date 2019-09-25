Октоберфест в парке Горького: программа праздника

27-29 сентября в парке Горького состоится фестиваль баварской традиционной культуры «Октоберфест».
На время фестиваля Средневековая площадь превратится в территорию Октоберфеста. В этом году на Октоберфесте будут предствлены 20 сортов тралиционного напитка этого праздника, баварские сосиски и крендели брецли. Гости праздника смогут отведать немецкие угощения за удобными столами в больших шатрах. В центре площади разместится помост для конкурсов, тостов, застольных песен.
Организаторы предупреждают: дети до 6 лет могут находиться в шатрах фестиваля лишь до 17:30. После 18.00 дети от 6 до 16 лет могут находиться в шатрах лишь в сопровождении взрослых.
Три дня на Главной сцене будут выступать вокальные, танцевальные коллективов, состоятся развлекательные программы с традиционными конкурсами. Особое шоу готовят группы «Фуёр», «Л’юїс Керол», «Якось так», застольные традиции Поднебесной представят студенты Института Конфуция.
Гости праздника смогут поучаствовать в гонках поросят, посостязаться в выборах Короля Октоберфеста, Фрау Бруст, поучиться баварским танцам, песням, тостам. Пройдет соревнование по поеданию баварских сосисок на скорость.. Каждый вечер на сцене Октоберфеста будет проходить дискотека с зажигательными миксами популярных хитов.
Программа мероприятий:
27 сентября, пятница Октоберфест. День 1
Главная сцена
16.00 – 17.00 Концерт баварской музыки
17.00 – 17.30 Конкурсная программа «Откупорим Октоберфест!»
17.30 – 18.00 Концерт группы «Фуёр» ч.1
18.00 – 18.30 Конкурсная программа «Гонки поросят»
18.30 – 19.00 Концерт группы «Фуёр» ч. 2
19.00 – 19.30 Конкурсная программа «Das ist Oktoberfest»
19.30 – 20.00 Концерт группы «Фуёр» ч. 3
20.00 – 22.00 Праздничная дискотека
Средневековая площадь
11.00 – 21.00 Брецель маркет
Детский парк
14.00 – 15.00 Детская развлекательная программа «Веселье в Нетландии»
Логово Билли Кида
16.00 – 19.00 Полоса препятствий «Улица ловких»
28 сентября, суббота Октоберфест. День 2
Главная сцена
12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа
13.00 – 14.30 Шоу творческой студии «Pingwin»
14.30 – 16.00 Концерт Института Конфуция при ХНУ им. Каразина
16.00 – 16.30 Вокальная студия «Астери»
16.30 – 17.30 Конкурсная программа «Гонки поросят»
17.30 – 18.00 Концерт группы «Л’юїс Керол» ч.1
18.00 – 18.30 Конкурсная программа «Герр Октоберфест»
18.30 – 19.00 Концерт группы «Л’юїс Керол» ч.2
19.00 – 19.30 Конкурсная программа «Фрау Бруст»
19.30 – 20.00 Концерт группы «Л’юїс Керол» ч.3
20.00 – 20.30 Выборы Короля и Королевы Октоберфеста
20.30 – 22.00 Праздничная дискотека
Средневековая площадь
11.00 – 21.00 Брецель маркет
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Аквагрим
15.00 – 18.00 Мастерская рукоделия
Детский парк
14.00 – 15.00 Развлекательная программа для детей «Красная Шапочка»
Французский парк
17.00 – 18.00 Традиционная увеселительная музыка в исполнении саксофона
19.00 – 20.00 Вокальная программа традиционной музыки
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
12.00 – 16.00 Квест игра «Игры патриотов»
16.00 – 17.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
Ретро-парк
16.00 – 17.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
29 сентября, воскресенье Октоберфест. День 3
Главная сцена
13.00 – 14.30 Шоу творческой студии «Pingwin»
14.30 – 15.30 Конкурсная программа ««Das ist Oktoberfest»
15.30 – 17.00 Концерт «Чугуев сити бенд»
17.00 – 17.30 Конкурсная программа «Гонки поросят»
17.30 – 18.00 Шоу-концерт группы «Якось так» ч.1
18.00 – 18.30 Конкурсная программа «Баварский разгуляй»
18.30 – 19.00 Шоу-концерт группы «Якось так» ч.2
19.00 – 19.30 Конкурсная программа «Королевская битва Октоберфест»
19.30 – 20.00 Шоу-концерт группы «Якось так» ч. 3
20.00 – 20.30 Выборы Короля и Королевы Октоберфеста
20.30 – 22.00 Праздничная дискотека
Средневековая площадь
11.00 – 21.00 Брецель маркет
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Аквагрим
15.00 – 18.00 Мастерская рукоделия
Детский парк
14.00 – 15.00 Развлекательная программа для детей «Черная метка»
Французский парк
17.00 – 18.00 Вокальная программа традиционной музыки
19.00 – 20.00 Традиционная увеселительная музыка в исполнении саксофона
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
12.00 – 16.00 Квест игра «Игры патриотов»
16.00 – 17.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
Ретро-парк
16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
Будьте внимательнее и собраннее, чтобы избежать ошибок. «Витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Ночью заморозки до 1°c мороза в воздухе.
Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
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