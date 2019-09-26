26.09.2019 12:11

Инклюзия: Харьков поделился опытом на форуме

Восточный форум по вопросам инклюзии для усиления социального единства, культуры мира и справедливости проходит в Харькове.



//city.kharkov.ua

При поддержке Программы развития ООН по восстановлению и развитию мира в город приехали делегации из Донецкой и Луганской областей. Они посетили детский хоспис, общественную организацию для людей с нарушениями зрения и центр раннего вмешательства.

Сотрудник Института охраны детей и подростков, исполнительный директор благотворительного фонда «Институт раннего вмешательства» Анна Кукуруза рассказала, что услугу раннего вмешательства могут получить семьи, у которых есть дети до 4-х лет с трудностями в развитии.

«Мы передаем новый опыт родителям, знания и умения - ребенку. Работаем с трудностями, которые есть у семьи в повседневной жизни, и в местах, где они возникают. Например, если есть проблемы с кормлением – работаем дома, с коммуникацией – на детской площадке, куда родители и специалисты идут вместе. У нас есть примеры, когда кормление, которое продолжалось 1,5 часа, стало занимать 20 минут», - рассказала Анна Кукуруза.

Она отметила, что Харьков стал первым городом в Украине, где начали развивать эту услугу еще в 2000-м году. Тогда при поддержке городского совета реализовали ряд социальных проектов, а спустя десять лет внедрили ее на базе двух поликлиник.

«У нас длинная история и большой опыт. В 2016-2017 годах общались со специалистами из Донецкой и Луганской областей и подготовили там команды для оказания услуги раннего вмешательства. Некоторых из этих людей я увидела сегодня», - сообщила Анна Кукуруза.

Заместитель директора Департамента социальной защиты населения Луганской областной государственной администрации Инна Сердюкова отметила, что они и их коллеги из Донецкой области начинают официально внедрять услугу раннего вмешательства.

«Надеемся получить бесценный опыт харьковчан, потому что они провайдеры этой услуги. Рады получить большой опыт Харьковского городского совета в вопросах взаимодействия власти и общественности, поддержки социальных проектов. Надеемся, повезем домой, будем внедрять. На заметку взяли социальное предпринимательство людей с проблемами зрения. Расскажем землякам, что можно не только клеить канцелярские папки, но и, используя 3D-принтер, создавать литературу, чтобы продавать, распространять книги, написанные шрифтом Брайля, и объемные книжки», - сказала Инна Сердюкова.

Директор Директората защиты прав лиц с инвалидностью Министерства социальной политики Украины Анна Онуприенко сообщила, что в социальной сфере Харьков - один из лидеров в стране. В городе очень много сделано в контексте инклюзии – доступность инфраструктуры, сферы образования, работа специализированных социальных учреждений. Кроме того, хорошо развито сотрудничество власти с общественными объединениями.

«Социальная защита людей с инвалидностью - приоритетное направление работы министерства. В 2020-м году продолжится работа в этом направлении. Бюджетные программы будут направлены больше на принцип адресности, когда «деньги ходят за человеком». Также конкретные программы будут реализованы в контексте принципов инклюзии», - сообщила Анна Онуприенко.

Напомним, что завтра, 26 сентября, в гостинице «Харьков Палас» пройдет форум, на котором будут обсуждаться вопросы защиты прав людей с инвалидностью, внедрения инновационных техник работы с детьми в реабилитационных и образовательных учреждениях и другие темы.