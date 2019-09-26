26.09.2019 09:52

Морозный холод и Чужие: в Questland готовят к открытию новую квест-комнату (ВИДЕО)

Осенью все больше желающих отдохнуть в теплом и уютном месте. Их выбор – кинотеатры, развлекательные центры и квест-комнаты. Для особо любознательных в Квестленде, что в парке Горького, анонсируют открытие нового сценария.



// izvestia.kharkov.ua

В Квестленде функционирует 6 комнат с совершенно разными сценариями и оформлением.



Но есть еще один, который вызывает большой интерес у посетителей. Он оформлен в виде космического корабля, который врезался в скалу. Большая часть вестибюля оформлена в виде средневекового города, и именно эта локация явно выделяется из общего интерьера.



Как оказалось, это место станет входом в будущий квест, его уже готовят к открытию.



«Квест-комната посвящена знаменитому сериалу «Чужие». Наших гостей ждет путешествие в далекое будущее на космическом корабле, на котором в результате неудачного эксперимента один из «чужих» вырвался на волю. Что там будет происходить – узнают посетители нашего квеста, которым предстоит разобраться в ситуации и выбраться из горящего корабля, полного «чужих», – рассказал пресс-секретарь ЦПКиО имени Горького Андрей Кравченко.



Открыть новый сценарий планируют через полтора месяца. Это будет уже седьмой квест, всего же их планируется 9.



Сами комнаты рассчитаны и на детей, и на взрослых и соответственно имеют разный уровень сложности. При этом все локации объединяет полная реалистичность и незабываемые впечатления от прохождения квеста.



А записаться на сеанс можно даже не выходя из дома.



«Чтобы попасть в квест-комнату, не нужно никаких дополнительных испытаний, достаточно просто зайти на наш сайт «Квестленда» в «Онлайн-бронирование». Любой квест доступен, сразу видите сеансы, количество игроков, фотографии и краткое описание. То есть можно не ехать куда-то через полгорода, чтобы посмотреть лучшие квесты в Харькове, а просто онлайн записаться на них и уже потом с друзьями приехать», – объяснил Андрей Кравченко



Квестленд, что находится на втором этаже Сказочного домика парке Горького, работает в будни с 12:00 до 22:00, а по выходным принимает гостей с 11 утра.



