В исправительной колонии под Харьковом прошла Буря (ФОТО)

В Покровской исправительной колонии (№17) проведены тренировки личного состава ведомственной пожарной охраны по сигналу тревоги «Буря-4».
Целью мероприятия является обучение личного состава ведомственной пожарной охраны, выполнения специальных работ на пожаре и требований техники безопасности.
В ходе мероприятия проверили боеспособность противопожарных формирований учреждения по сигналу «Буря-4» на участке цеха №1 лечебно-трудовых мастерских, проведено боевое развертывание от пожарного автомобиля, без установки на водо источник, с подачей двух стволов «Б» на один рукав магистральной линии, через трех ходовое разветвления и два рукава рабочей линии.
Прибытие пожарно-спасательного подразделения ведомственной пожарной охраны к месту пожара за 2 минуты 55 секунд оценили «отлично», ввод первого ствола помощи за 4 минуты 25 секунд – «хорошо». Общая оценка по ликвидации чрезвычайной ситуации «хорошо».
День благоприятствует общению, знакомствам, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных шагов лучше воздержаться.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Ночью заморозки до 1°c мороза в воздухе.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции, Европейский день языков и Всемирный день моря.
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