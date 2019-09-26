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26.09.2019  14:04   

В исправительной колонии под Харьковом прошла Буря (ФОТО)

В Покровской исправительной колонии (№17) проведены тренировки личного состава ведомственной пожарной охраны по сигналу тревоги «Буря-4».


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Целью мероприятия является обучение личного состава ведомственной пожарной охраны, выполнения специальных работ на пожаре и требований техники безопасности.

В ходе мероприятия проверили боеспособность противопожарных формирований учреждения по сигналу «Буря-4» на участке цеха №1 лечебно-трудовых мастерских, проведено боевое развертывание от пожарного автомобиля, без установки на водо источник, с подачей двух стволов «Б» на один рукав магистральной линии, через трех ходовое разветвления и два рукава рабочей линии.

Прибытие пожарно-спасательного подразделения ведомственной пожарной охраны к месту пожара за 2 минуты 55 секунд оценили «отлично», ввод первого ствола помощи за 4 минуты 25 секунд – «хорошо». Общая оценка по ликвидации чрезвычайной ситуации «хорошо».

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  колония, харьков
 
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