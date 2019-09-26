26.09.2019 10:10

Геннадий Кернес поздравил почетного харьковчанина Игоря Выровца с юбилеем

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 26 сентября поздравил с 80-летним юбилеем Почетного гражданина города Харькова, депутата Харьковского городского совета семи созывов Игоря Выровца.



// city.kharkov.ua

«Ваша активная гражданская позиция, чувство долга и ответственности является ярким примером для молодого поколения харьковчан. Ваши личные качества проявляются в самых добрых отношениях граждан, доверяющих Вам.

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, успехов в реализации намеченных планов. Пусть рядом всегда будут надежные друзья, верные единомышленники, родные и близкие Вам люди.



От всего сердца желаю Вам бодрости духа, отличного настроения, счастья, благополучия и вдохновения», - говорится в поздравлении.