Главная Новости Общество Геннадий Кернес поздравил почетного харьковчанина Игоря Выровца с юбилеем
26.09.2019  10:10   

Геннадий Кернес поздравил почетного харьковчанина Игоря Выровца с юбилеем

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 26 сентября поздравил с 80-летним юбилеем Почетного гражданина города Харькова, депутата Харьковского городского совета семи созывов Игоря Выровца.


// city.kharkov.ua

«Ваша активная гражданская позиция, чувство долга и ответственности является ярким примером для молодого поколения харьковчан. Ваши личные качества проявляются в самых добрых отношениях граждан, доверяющих Вам.

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, успехов в реализации намеченных планов. Пусть рядом всегда будут надежные друзья, верные единомышленники, родные и близкие Вам люди.

От всего сердца желаю Вам бодрости духа, отличного настроения, счастья, благополучия и вдохновения», - говорится в поздравлении.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день рождения, кернес, поздравление, харьков
 
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