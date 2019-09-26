Геннадий Кернес поздравил почетного харьковчанина Игоря Выровца с юбилеем

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 26 сентября поздравил с 80-летним юбилеем Почетного гражданина города Харькова, депутата Харьковского городского совета семи созывов Игоря Выровца.
«Ваша активная гражданская позиция, чувство долга и ответственности является ярким примером для молодого поколения харьковчан. Ваши личные качества проявляются в самых добрых отношениях граждан, доверяющих Вам.
Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, успехов в реализации намеченных планов. Пусть рядом всегда будут надежные друзья, верные единомышленники, родные и близкие Вам люди.
От всего сердца желаю Вам бодрости духа, отличного настроения, счастья, благополучия и вдохновения», - говорится в поздравлении.
День благоприятствует общению, знакомствам, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных шагов лучше воздержаться.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Ночью заморозки до 1°c мороза в воздухе.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции, Европейский день языков и Всемирный день моря.
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