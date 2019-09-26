26.09.2019 10:23

Почетная харьковчанка Светлана Колыванова-Попеску отмечает день рождения

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 26 сентября поздравляет с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, народную артистку Украины Светлану Колыванову-Попеску.



// city.kharkov.ua

«Уникальный талант, блестящее мастерство и верность своему призванию позволили достичь настоящих высот в Вашей деятельности, стать яркой звездой отечественного и мирового балета. Ваше творчество - яркая страница в истории хореографии.

От всего сердца желаю Вам вдохновения, осуществления намеченных планов и заветных желаний! Мира Вам и согласия!» - говорится в поздравлении.