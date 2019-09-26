Почетная харьковчанка Светлана Колыванова-Попеску отмечает день рождения

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 26 сентября поздравляет с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, народную артистку Украины Светлану Колыванову-Попеску.
«Уникальный талант, блестящее мастерство и верность своему призванию позволили достичь настоящих высот в Вашей деятельности, стать яркой звездой отечественного и мирового балета. Ваше творчество - яркая страница в истории хореографии.
От всего сердца желаю Вам вдохновения, осуществления намеченных планов и заветных желаний! Мира Вам и согласия!» - говорится в поздравлении.
День благоприятствует общению, знакомствам, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных шагов лучше воздержаться.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Ночью заморозки до 1°c мороза в воздухе.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции, Европейский день языков и Всемирный день моря.
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