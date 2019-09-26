Главная Новости Общество В парке Горького готовят к открытию новую квест-комнату
26.09.2019  11:20   

В парке Горького готовят к открытию новую квест-комнату

Новую квест-комнату по мотивам сериала «Чужие» планируют открыть в «Questland» Центрального парка культуры и отдыха им. Горького.


://city.kharkov.ua

Как сообщил пресс-секретарь парка им. Горького Андрей Кравченко, сценарий новой игры перенесет участников в будущее, а сама комната будет оформлена в виде космического корабля, который врезался в скалу.

«Квест-комната посвящена знаменитому сериалу «Чужие». Наших гостей ждет путешествие в далекое будущее на этом космическом корабле, на котором в результате неудачного эксперимента один из «чужих» вырвался на свободу, и вот что произойдет - как раз узнают посетители нашего нового квеста. Им предстоит выбраться из горящего корабля, полного «чужих», - сообщил Андрей Кравченко.

По его словам, презентовать квест-комнату гостям парка планируют через полтора месяца.

Напомним, сегодня в «Questland», который расположен на 2-м этаже «Сказочного домика», функционируют 6 квест-комнат с разными сценариями и оформлением из планируемых 9-ти. Игры рассчитаны на детей и на взрослых и, соответственно, имеют разный уровень сложности.

Отметим, забронировать посещение квеста в парке Горького можно онлайн на сайте «Questland».

Источник:   ХГС
 Тэги:  парк, горького, харьков, квест, развлечения
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.08 Общество Игорь Терехов и Дин Цзянвэй высадили в парке Горького дерево в знак дружбы между городами-побратимами (ФОТО) 01.08 Общество По просьбе городского головы Посол Бразилии «привезет» в Харьков карнавал и праздничную атмосферу 25.07 Власть Наличие общественных туалетов на харьковских пляжах и в парках станет обязательным - Парцхаладзе
 
 

Видео

В Харькове наградили победителей конкурса "Молодой человек года"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 