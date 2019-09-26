В парке Горького готовят к открытию новую квест-комнату

Новую квест-комнату по мотивам сериала «Чужие» планируют открыть в «Questland» Центрального парка культуры и отдыха им. Горького.
Как сообщил пресс-секретарь парка им. Горького Андрей Кравченко, сценарий новой игры перенесет участников в будущее, а сама комната будет оформлена в виде космического корабля, который врезался в скалу.
«Квест-комната посвящена знаменитому сериалу «Чужие». Наших гостей ждет путешествие в далекое будущее на этом космическом корабле, на котором в результате неудачного эксперимента один из «чужих» вырвался на свободу, и вот что произойдет - как раз узнают посетители нашего нового квеста. Им предстоит выбраться из горящего корабля, полного «чужих», - сообщил Андрей Кравченко.
По его словам, презентовать квест-комнату гостям парка планируют через полтора месяца.
Напомним, сегодня в «Questland», который расположен на 2-м этаже «Сказочного домика», функционируют 6 квест-комнат с разными сценариями и оформлением из планируемых 9-ти. Игры рассчитаны на детей и на взрослых и, соответственно, имеют разный уровень сложности.
Отметим, забронировать посещение квеста в парке Горького можно онлайн на сайте «Questland».
День благоприятствует общению, знакомствам, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных шагов лучше воздержаться.
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26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции, Европейский день языков и Всемирный день моря.
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