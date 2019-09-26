Главная Новости Общество Выставка народного творчества и мастер-классы: в Харькове пройдет ярмарка ремесел
26.09.2019  14:41   

Выставка народного творчества и мастер-классы: в Харькове пройдет ярмарка ремесел

Ярмарка ремесел «Еврейский дворик» состоится 6 октября на площадке перед Харьковским национальным театром оперы и балета им. Н. Лысенко (ул. Сумская, 25).


://city.kharkov.ua

Как сообщили в Еврейском культурном центре «Бейт Дан», в мероприятии примут участие еврейские организации Харькова, Полтавы, Сум, Конотопа, Лубен, Миргорода.

Гостей ярмарки ждут творческие мастер-классы, выступления артистов, выставка народного творчества, танцевальный флешмоб и множество других активностей. 

Источник:   ХГС
 Тэги:  выставка, творчество, харьков
 
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