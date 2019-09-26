Выставка народного творчества и мастер-классы: в Харькове пройдет ярмарка ремесел

Ярмарка ремесел «Еврейский дворик» состоится 6 октября на площадке перед Харьковским национальным театром оперы и балета им. Н. Лысенко (ул. Сумская, 25).
Как сообщили в Еврейском культурном центре «Бейт Дан», в мероприятии примут участие еврейские организации Харькова, Полтавы, Сум, Конотопа, Лубен, Миргорода.
Гостей ярмарки ждут творческие мастер-классы, выступления артистов, выставка народного творчества, танцевальный флешмоб и множество других активностей.
День благоприятствует общению, знакомствам, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных шагов лучше воздержаться.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Ночью заморозки до 1°c мороза в воздухе.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции, Европейский день языков и Всемирный день моря.
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