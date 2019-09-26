26.09.2019 14:41

Выставка народного творчества и мастер-классы: в Харькове пройдет ярмарка ремесел

Ярмарка ремесел «Еврейский дворик» состоится 6 октября на площадке перед Харьковским национальным театром оперы и балета им. Н. Лысенко (ул. Сумская, 25).



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Еврейском культурном центре «Бейт Дан», в мероприятии примут участие еврейские организации Харькова, Полтавы, Сум, Конотопа, Лубен, Миргорода.



Гостей ярмарки ждут творческие мастер-классы, выступления артистов, выставка народного творчества, танцевальный флешмоб и множество других активностей.