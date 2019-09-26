26.09.2019 15:49

В Харькове проверили доступность Регионального центра услуг

Ряд инклюзивных проектов реализуют в Харькове при поддержке городского совета.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 26 сентября, на Восточном форуме по вопросам инклюзии для усиления социального единства, культуры мира и справедливости сообщила вице-президент общественной организации «Креавита» Елена Шингарева.

Она отметила, что на протяжении многих лет в Харькове системно работают для создания доступной городской инфраструктуры и развития инклюзии. Вчера, 25 сентября, участники форума из Донецкой и Луганской областей ознакомились с результатами этой работы и посетили ряд социальных объектов, в частности, школу №124 и Региональный центр услуг на пр. Тракторостроителей.

«Эта школа архитектурно полностью доступная, где учатся дети с физическими ограничениями, которые передвигаются на инвалидных креслах. Там созданы равные условия для всех без исключения. Для нас это гордость. Эта школа была второй доступной в Украине и адаптирована при участии нашей общественной организации. Таких в Украине совсем немного. Еще важный объект, которым мы также гордимся, – это Региональный центр услуг. Там в одном здании можно получить огромное количество услуг, все услуги доступны, все происходит быстро и удобно абсолютно для всех, включая людей с инвалидностью», - отметила Елена Шингарева.

Она сообщила, что в Харькове реализуется еще ряд инклюзивных проектов - работа «Инватакси», ежегодное вручение премии «Преодоление», создано Инклюзивное модельное агентство, проводится курс обучения жестовому языку «Услышь меня».

«Гости проявили большой интерес к этому направлению, вплоть до того, что готовы приезжать в Харьков и обучаться жестовому языку», - подчеркнула Елена Шингарева.

Она отметила, что расскажет обо всех этих проектах участникам форума, и надеется, что сообща они помогут развиваться сфере инклюзии во всей стране.

«С радостью поделимся опытом и достижениями, которые есть, выслушаем, что происходит в сфере инклюзии в других областях. Главное - это большая возможность объединить наши усилия и сделать так, чтобы во всей Украине инклюзия развивалась. Наметим общие пути работы. Это начало очень сложного, но эффективного пути», - отметила вице-президент общественной организации «Креавита».

Напомним, что 25-26 сентября в Харькове проходит первый Восточный форум по вопросам инклюзии для усиления социального единства, культуры мира и справедливости. Мероприятие организовано в рамках Программы развития ООН по восстановлению и развитию мира. В нем принимают участие представители социальной сферы из Донецкой, Луганской и Одесской областей.