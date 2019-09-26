26.09.2019 16:01

В Харькове пройдет ярмарка вакансий ко Дню карьеры ЕС

Ярмарка пройдет 27 сентября с 10.30 до 16.50 в помещении Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (пр. Науки, 9 А)



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Посетителям презентуют услуги по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации в центрах профессионально-технического образования государственной службы занятости.

Присутствующие смогут получить консультации специалистов о порядке регистрации в центре занятости и социальной защиты от безработицы, по правовым аспектам трудоустройства, обучения и тому подобное.

Мероприятие организовано при участии Представительства Европейского Союза и Общественной организации «Фонд «Открытое общество».