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26.09.2019  16:01   

В Харькове пройдет ярмарка вакансий ко Дню карьеры ЕС

Ярмарка пройдет 27 сентября с 10.30 до 16.50 в помещении Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (пр. Науки, 9 А)


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Посетителям презентуют услуги по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации в центрах профессионально-технического образования государственной службы занятости.

Присутствующие смогут получить консультации специалистов о порядке регистрации в центре занятости и социальной защиты от безработицы, по правовым аспектам трудоустройства, обучения и тому подобное.

Мероприятие организовано при участии Представительства Европейского Союза и Общественной организации «Фонд «Открытое общество».

Источник:   Центр службы занятости
 Тэги:  ярмарка вакансий, центр занятости, харьков
 
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