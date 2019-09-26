26.09.2019 17:59

Десант по трудоустройству высадится возле метро Армейская

27 сентября с 10.00 до 16.00 на Москоуском проспекте, 269-б будет работать Мобильный центр профориентации.



// Facebook

Харьковчанам презентуют услуги по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации в центрах профессионально-технического образования государственной службы занятости и преимущества военной службы по контракту.



Посетители смогут получить консультации специалистов о порядке регистрации в центре занятости и социальной защиты от безработицы, по правовым аспектам трудоустройства, обучения и тому подобное.