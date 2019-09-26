Десант по трудоустройству высадится возле метро Армейская

27 сентября с 10.00 до 16.00 на Москоуском проспекте, 269-б будет работать Мобильный центр профориентации.
Харьковчанам презентуют услуги по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации в центрах профессионально-технического образования государственной службы занятости и преимущества военной службы по контракту.
Посетители смогут получить консультации специалистов о порядке регистрации в центре занятости и социальной защиты от безработицы, по правовым аспектам трудоустройства, обучения и тому подобное.
День благоприятствует общению, знакомствам, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных шагов лучше воздержаться.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью небольшой дождь. Днем без существенных осадков.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции, Европейский день языков и Всемирный день моря.
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