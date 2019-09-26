Каждый третий харьковчанин безработныйй (домохозяин)

Уровень занятости среди подростков и трудоспособных харьковчан от 15 лет и старше составлял 55,3%
По результатам обследования рабочей силы в I полугодии 2019 количество рабочей силы в регионе в возрасте 15 лет и старше составляла 1333,4 тыс. человек, (из нее в возрасте 15-70 лет - 1331,5 тыс. чел., трудоспособного возраста - 1286,5 тыс. человек).
Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составляла 1266,7 тыс. человек, из них в возрасте 15-70 лет - 1264,8 тыс. Человек, трудоспособного возраста - 1219,8 тыс. Человек. Остальные рабочей силы (66,7 тыс. Человек) классифицировались по методологии Международной организации труда как безработные.
Уровень занятости населения возрастной группы 15 лет и старше составлял 55,3% (в возрасте 15-70 лет - 62,2%, у населения трудоспособного возраста - 73,4%).
День благоприятствует общению, знакомствам, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных шагов лучше воздержаться.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью небольшой дождь. Днем без существенных осадков.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции, Европейский день языков и Всемирный день моря.
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