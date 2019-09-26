26.09.2019 16:40

Каждый третий харьковчанин безработныйй (домохозяин)

Уровень занятости среди подростков и трудоспособных харьковчан от 15 лет и старше составлял 55,3%



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По результатам обследования рабочей силы в I полугодии 2019 количество рабочей силы в регионе в возрасте 15 лет и старше составляла 1333,4 тыс. человек, (из нее в возрасте 15-70 лет - 1331,5 тыс. чел., трудоспособного возраста - 1286,5 тыс. человек).

Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составляла 1266,7 тыс. человек, из них в возрасте 15-70 лет - 1264,8 тыс. Человек, трудоспособного возраста - 1219,8 тыс. Человек. Остальные рабочей силы (66,7 тыс. Человек) классифицировались по методологии Международной организации труда как безработные.

Уровень занятости населения возрастной группы 15 лет и старше составлял 55,3% (в возрасте 15-70 лет - 62,2%, у населения трудоспособного возраста - 73,4%).