27.09.2019 15:49

В Харькове создается стартап-экосистема

Презентация стартап-экосистемы, которую планируется внедрить в городе, состоялась 26 сентября в рамках III Харьковского международного юридического форума.



//city.kharkov.ua

О перспективах развития направления в ходе панельной дискуссии «Криминальные угрозы в секторе безопасности: практика эффективного противодействия», посвященной смарт-технологиям и стартап-проектам для создания безопасной городской среды, рассказала начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская.

По ее словам, в Харькове стартовал проект «Startup Kharkiv», который нацелен привлечь лучшие инновации в сфере стартапов и найти инвесторов для их реализации. На его базе в городе создается муниципальный стартап-центр, где смогут взаимодействовать авторы проектов и потенциальные инвесторы.

«Для полного цикла и получения эффективных результатов и реализации интересных проектов мы должны создать экосистему, где между собой будут взаимодействовать университеты, крупные компании, инвесторы, коворкинг-пространства и муниципальный стартап-центр. Главное, что городская власть должна стать той силой, которая объединит талантливых и начинающих, науку и бизнес», - рассказала начальник управления.

По ее словам, создав такую площадку, можно увеличить количество успешных стартапов, которые впоследствии станут бизнесом, увеличить поступление налогов в бюжет, а также привлечь к стартап-движению больше молодежи.

Также в ходе форума участники обсудили инновационные технологические решения в сфере цифровой трансформации городской среды, применение онлайн-инструментов и интеллектуальных систем в управлении городской инфраструктурой, публичной безопасностью и повышение уровня комфорта проживания в городах и пр.

Напомним, III Харьковский международный юридический форум открылся 24 сентября и завершится 28 сентября. Организаторы форума - Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Национальная академия правовых наук Украины, Министерство образования и науки Украины, Министерство юстиции Украины, Министерство экономического развития и торговли Украины. Форум проходит при поддержке Харьковской областной государственной администрации и Харьковского городского совета.