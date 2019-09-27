27.09.2019 17:59

Ярмарка престижных вакансий пройдет в Харькове

Харьковчанам будут предлагать престижное трудоустройство на военную службу по контракту.



// Facebook

30 сентября в Харьковском городском центре занятости состоится мини-ярмарка вакансий для лиц, желающих трудоустроиться на военную службу по контракту.



Мероприятие состоится по адресу: г. Харьков, ул. Шевченко, 137-А (к. 404).



Начало в 10:00, сообщает пресс-служба центра занятости.



Вакансии представит Слободской объединенный районный военный комиссариат.