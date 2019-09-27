27.09.2019 18:12

Завершается прием проектов на Общественный бюджет-2020

В понедельник, 30 сентября, заканчивается срок подачи инициатив жителей города Харькова для реализации в рамках Общественного бюджета 2020 года.



//city.kharkov.ua

Напомним, экспертиза проектов пройдет с 1 по 31 октября, голосование за проекты - с 1 по 30 ноября, определение проектов-победителей - до 10 декабря. Реализация проектов запланирована на 2020 год.

Общий объем Общественного бюджета-2020 запланирован в сумме 50 млн грн, при этом минимальный объем финансирования проекта составляет 50 тыс. грн, максимальный - 1,5 млн грн.

На конкурс можно подавать проекты, направленные на:

1) повышение энергоэффективности объектов коммунальной собственности;

2) популяризацию и развитие культуры обращения с отходами, другие экологические инициативы;

3) развитие молодежной, детской и спортивной инфраструктуры города;

4) цифровую трансформацию Харькова и повышение цифровой грамотности населения;

5) популяризацию здорового образа жизни и борьбу с наркозависимостью;

6) развитие транспортной инфраструктуры города;

7) проведение фестивалей креативных имиджевых направлений современного искусства, культуры, развитие туризма, а также стартапы.

Проекты не должны дублировать городские программы.

Также в этом году было введено минимальное количество голосов поддержки (300 голосов), необходимых, чтобы заявку включили в перечень проектов, из которых выберут победителей. Дополнительно были отменены некоторые рейтинги для проектов физических лиц и общественных организаций и предусмотрена возможность голосования для внутренне перемещенных лиц, зарегистрировавших свое место проживания на территории Харькова.

Любой харьковчанин и общественная организация города Харькова может подать свою инициативу для реализации в 2020 году. Для этого нужно заполнить форму проекта на интернет-платформе «Портал харьковчанина» или подать проект лично по адресу: пл. Конституции, 7, 5-й этаж, каб. 90 (приемная Департамента бюджета и финансов).