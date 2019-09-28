TetrisChallenge: харьковские газовщики показали, чем работают (ФОТО)

АО "Харьковгаз" присоединился к международному #TetrisChallenge.
Аварийно-диспетчерская служба 104 продемонстрировала специальное оборудование и автомобиль, который ежедневно и круглосуточно выезжает на вызовы потребителей.
Этот челенж стартовал в Швейцарии. В день открытых дверей полицейские разложили оборудование и сами легли рядом.
Вскоре им ответили коллеги из других экстренных служб по всему миру, а флешмоб получил название Tetris Challenge.
Стремление к порядку выйдет на первый план. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
Главная неприятность выходных – сильная магнитная буря, пик которой придется на субботу.
Мировое сообщество 28 сентября проводит Всемирный день борьбы против бешенства.
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