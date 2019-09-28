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28.09.2019  11:23   

#TetrisChallenge: харьковские газовщики показали, чем работают (ФОТО)

АО "Харьковгаз" присоединился к международному #TetrisChallenge.


// Харьковгаз

Аварийно-диспетчерская служба 104 продемонстрировала специальное оборудование и автомобиль, который ежедневно и круглосуточно выезжает на вызовы потребителей.

Этот челенж стартовал в Швейцарии. В день открытых дверей полицейские разложили оборудование и сами легли рядом.

Вскоре им ответили коллеги из других экстренных служб по всему миру, а флешмоб получил название Tetris Challenge.

Источник:   Харьковгаз
 Тэги:  харьковгаз, челлендж, харьков
 
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