30.09.2019 10:27

На Подоле поселился огромный кролик

На доме ;2 по Троицкому переулку появился мурал с изображением кролика.



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Мурал создала художница Ирина Водолажченко при помощи членов творческой группы Postulga Art, пишет Город Х.

Арт-объект сделан из пенополистирола, сам рисунок нанесен акриловыми маркерами, которые долго не смываются.

В ближайшее время в доме по пер.Воробьева появится мурал "Обереги Харькова", рассказала Водолажченко.