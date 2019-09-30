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30.09.2019  10:27   

На Подоле поселился огромный кролик

На доме ;2 по Троицкому переулку появился мурал с изображением кролика.


//gx.net.ua

Мурал создала художница Ирина Водолажченко при помощи членов творческой группы Postulga Art, пишет Город Х.

Арт-объект сделан из пенополистирола, сам рисунок нанесен акриловыми маркерами, которые долго не смываются.

В ближайшее время в доме по пер.Воробьева появится мурал "Обереги Харькова", рассказала Водолажченко.

Тэги:  мурал, харьков
 
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