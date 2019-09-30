30.09.2019 13:03

В Харькове пройдет экофестиваль

Фестиваль «Kharkiv Zero Waste» состоится 5 октября на площадке возле Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н.В. Лысенко (ул. Сумская, 25).



// facebook

Проект фестиваля стал одним из победителей городского конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов 2019 года.



В рамках мероприятия пройдет «зеленый» лекторий, встреча с украинскими блогерами и экологами, переработчиками, а также представителями общественных организаций и журналистами. Участники встречи обсудят темы экологии и управления отходами по стандартам Европейского Союза; расскажут и покажут, что такое «Zero Waste» («Ноль отходов»), и как жить так, чтобы «Zero Waste» стал частью жизни каждого.

Также пройдут мастер-классы, на которых можно будет узнать, как изменить образ жизни в экологическую сторону, как сортировать мусор, минимизировать отходы, чем заменить неэкологичные вещи и упаковки. На каждой локации будут представлены тематические изделия и креативные фотоинсталляции из мусора. Кроме того, на территории фестиваля будут работать экоярмарка, зона обмена вещами, детская зона, где пройдут игры, занятия по рисованию и пр.



Начало - в 11:00.



Мероприятие пройдет при поддержке Управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета и Посольства Эстонии в Украине.