30.09.2019 17:41

В Харькове прошла ярмарка вакансий для молодежи (ФОТО)

Более 2 тыс. соискателей работы посетили ярмарку вакансий «Dream Job», которая прошла 28 сентября на пл. Конституции.



//city.kharkov.ua

Как сообщили организаторы, ярмарка проводилась с целью содействия трудоустройству молодежи и ознакомления ее с вакансиями ведущих предприятий и организаций города Харькова.

Всего в проекте приняли участие более 40 компаний-работодателей. Для участников мероприятия были оборудованы четыре интерактивные зоны: IT и диджитал, государственный сектор, производство и сфера услуг.

В ходе ярмарки желающие могли пройти тест на определение типа личности, профориентационный тест, узнать свой уровень владения английским языком.

Также гостям ярмарки презентовали современные методы обучения, позволяющие овладеть новой специальностью всего за несколько месяцев. Кроме этого, жители города приняли участие в розыгрышах призов от партнеров проекта.

В результате проведения ярмарки около 500 соискателей работы нашли для себя варианты трудоустройства.

По словам организаторов, в следующем году они планируют увеличить масштабы ярмарки и пригласить к участию в проекте еще большее количество работодателей и партнеров.

Организатор мероприятия – Молодежный совет при Харьковском городском голове совместно с Департаментом по делам семьи, молодежи и спорта.