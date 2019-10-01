01.10.2019 14:17

Центр обращения с животными посетило рекордное количество харьковчан

Более 150 человек посетили в воскресенье, 29 сентября, Харьковский муниципальный приют для бездомных животных в рамках традиционного Дня открытых дверей.



//city.kharkov.ua

Эта акция направлена на социализацию собак и кошек и является способом найти животным новых хозяев.

Напомним, что выгул собак и посещение Кошкиного дома проходят в КП «Центр обращения с животными» каждое воскресение с 10:00 до 14:00.

Выгул включает в себя небольшой мастер-класс по дрессировке.

Принять участие в мероприятии может любой желающий.