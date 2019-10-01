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01.10.2019  14:17   

Центр обращения с животными посетило рекордное количество харьковчан

Более 150 человек посетили в воскресенье, 29 сентября, Харьковский муниципальный приют для бездомных животных в рамках традиционного Дня открытых дверей.


//city.kharkov.ua
Эта акция направлена на социализацию собак и кошек и является способом найти животным новых хозяев.
 
Напомним, что выгул собак и посещение Кошкиного дома проходят в КП «Центр обращения с животными» каждое воскресение с 10:00 до 14:00.
 
Выгул включает в себя небольшой мастер-класс по дрессировке.
 
Принять участие в мероприятии может любой желающий.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  приют для животных, рекорд, харьков
 
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