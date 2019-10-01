Центр обращения с животными посетило рекордное количество харьковчан

Более 150 человек посетили в воскресенье, 29 сентября, Харьковский муниципальный приют для бездомных животных в рамках традиционного Дня открытых дверей.
Творческий потенциал, интуиция, общительность и креативность сегодня на высоте – используйте это, чтобы получить приятные дивиденды.
Второй осенний месяц придет в Харьков дождями, местами с грозами. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с
30 сентября в Украине отмечают Всеукраинский день библиотек и День усыновления, а в мире – Международный день переводчика.
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