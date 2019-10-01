Главная Новости Общество На Харьковщине объявили штормовое предупреждение (ВИДЕО)
01.10.2019  10:40   

На Харьковщине объявили штормовое предупреждение (ВИДЕО)

Ливнивые дожди и осенняя гроза временно превратила часть дорог в "венецианские каналы"


// facebook

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на территории Харьковской области.

По данным синоптиков, сегодня, 1 октября, на территории Харьковской области объявлено штормовое предупреждение.

На территории региона прогнозируется усиление скорости ветра до 15-24 м/сек.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  шторм, харьков, дождь
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.06 Общество По Харькову и региону объявлено штормовое предупреждение 05.01 Криминал и происшествия Природные и техногенные ЧП 7 тысячам харьковских спасателей на праздники помогут предотвращать дежурство специализированного самолета 24.11 Власть В субботу в Харькове начал срываться первый снег
 
 

Видео

Общественный бюджет: закончился срок подачи проектов
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 