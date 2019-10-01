На Харьковщине объявили штормовое предупреждение (ВИДЕО)

Ливнивые дожди и осенняя гроза временно превратила часть дорог в "венецианские каналы"
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на территории Харьковской области.
По данным синоптиков, сегодня, 1 октября, на территории Харьковской области объявлено штормовое предупреждение.
На территории региона прогнозируется усиление скорости ветра до 15-24 м/сек.
Если жизнь похожа на большую шахматную игру, то сегодня звезды обещают игру на время. Не увлекайтесь долгими рассуждениями и соблюдайте технику безопасности.
Второй осенний месяц придет в Харьков дождями, местами с грозами. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с
По инициативе ООН 1 октября во всем мире отмечается как Международный день пожилых людей, а в Украине также и День ветерана.
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