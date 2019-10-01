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01.10.2019  13:23   

Условия для приобретения доступного жилья в Харькове делают более эффективными

Внести изменения в городские целевые программы строительства (приобретения) доступного жилья и молодежного жилищного кредитования планируют на ближайшей сессии городского совета.


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Об этом на заседании постоянной комиссии по гуманитарным вопросам Харьковского городского совета сообщил заместитель директора Департамента экономики и коммунального имущества Дмитрий Гармаш.

По его словам, предлагается продлить срок действия обеих программ до 2025 года, а также увеличить финансирование программы по молодежному кредитованию на 20 млн грн, а по доступному жилью – на 10 млн грн.

«Таким образом, финансирование программ на следующий год составит 100 млн грн. Граждане будут быстрее проходить очередь для получения жилья. Мы рассчитываем, что это будет не больше года с момента постановки их в реестр», - отметил Дмитрий Гармаш.

Кроме того, планируется внести изменения в программу доступного жилья и компенсировать гражданам часть процентной ставки по кредитам в течение пяти лет.

«Харьковский городской голова Геннадий Кернес поручил проанализировать, как наши программы удовлетворяют запросы харьковчан. Мы увидели, что программа стала популярной и по всем направлениям сформировалась очередь. Поэтому предлагается ввести еще одно направление и подключить государственные банки. То есть житель города Харькова, который состоит на квартирном учете и в реестре по программам, сможет обратиться в государственный банк за кредитом. Если банк принимает решение о выдаче кредита - передает нам документы, и мы дальше работаем по компенсации части процентной ставки. Это будет 12%, но не больше учетной ставки Национального банка Украины», - объяснил Дмитрий Гармаш.

Напомним, Городская целевая программа строительства (приобретения) доступного жилья предусматривает льготное кредитование работников бюджетных учреждений и коммунальных предприятий, научно-педагогических работников высших учебных заведений, участников боевых действий и вынужденных переселенцев, живущих в Харькове. Также есть направление софинансирования бюджета города Харькова как с промышленными предприятиями, так и с жителями города.

В рамках Городской целевой программы молодежного жилищного кредитования молодые люди до 35 лет (не только семейные пары) могут взять на приобретение жилья льготный кредит. Если в молодой семье один ребенок, то выдается беспроцентный кредит. Если в семье двое и более детей, то тело кредита уменьшается на 25-50%.

Источник:   ХГС
 Тэги:  жилье, приобретение, харьков, горсовет
 
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