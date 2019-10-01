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01.10.2019  13:43   

На подиум «Kharkiv Fashion» выйдет детский театр

Харьковский Народный детский театр «Сорванцы» выступит в осеннем сезоне «Kharkiv Fashion 2019», который состоится 11-12 октября на Арт-заводе «Механика».


// city.kharkov.ua

Под музыку коллектива «Manera» совместно с украинским брендом «Lemoni» дети представят новую коллекцию «City mood», посвященную родному городу, и покажут, какой будет мода в Харькове в будущем. Дизайнер, основатель детского бренда «Lemoni» Ольга Ковтун разработала новые образы специально для показа на «Kharkiv Fashion», а ручную роспись на ткани создали в сотрудничестве с юной художницей Дианой Нгуен.

По словам начальника управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктории Грецкой-Миргородской, осенний сезон проекта будет интересным.  

«Kharkiv Fashion» - проект, который любит удивлять. Уже не первый раз на подиум мероприятия выходят дети. Я уверена, что «Сорванцы» произведут настоящий фурор. Мы увидим сотрудничество театра и дизайнеров. Это будет интересно», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.

Как сообщила режиссер театра «Сорванцы» Елена Вартанян, талантливые актеры 7-12 лет покажут современный Харьков, который живет  в условиях диджитализации, гаджетов и новых технологий, Харьков, который задает ритм развитию для будущих поколений и городов. 

«Харьков - это город, который рождает великих людей: актеров, поэтов, музыкантов, город новых возможностей и их воплощений. Будущее начинается с каждого из нас», - отметила Елена Вартанян.

Показ коллекции состоится в первый день «Kharkiv Fashion 2019» - 11 октября.

Напомним, «Kharkiv Fashion» организован управлением инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского горсовета по инициативе участников Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна и под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Источник:   ХГС
 Тэги:  подиум, театр, харьков, мода, детский
 
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