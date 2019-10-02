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02.10.2019  12:41   

В Харькове появятся автоматы с дог-пакетами

Еще пять площадок для выгула собак и диспенсеры с одноразовыми пакетами для уборки за животными установят в Харькове.


//city.kharkov.ua
Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города Харьковского горсовета сообщила директор КП «Центр обращения с животными» Юлия Шаповалова.
 
«На конец года в Харькове будет 45 площадок для выгула и дрессировки собак. Такая работа не проводится ни в одном городе Украины. В Киеве есть несколько площадок, в Одессе, но они были установлены за средства кинологичесикх клубов, общественных организаций», - подчеркнула Юлия Шаповалова.
 
Она отметила, что предприятие не только устанавливает, но и обслуживает площадки, ремонтирует и содержит их в чистоте.
 
Кроме того, по словам Юлии Шаповаловой, в рамках Бюджета участия для Харькова закупили 350 диспенсеров с пакетами для уборки за животными. Их будут устанавливать во дворах жилых домов с плотной застройкой, в частности, в центральных районах, Шевченковском и Киевском - там, где нет террииторий для выгула собак, пустырей, где животных выгуливают во дворах.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  площадки для собак, дог-пакеты, харьков
 
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