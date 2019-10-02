02.10.2019 13:45

В Харькове реагируют на случаи жестокого обращения с животными

Коммунальные службы города реагируют на жалобы харьковчан по поводу ненадлежащих условий содержания домашних животных.



//city.kharkov.ua

Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города Харьковского горсовета сообщила директор КП «Центр обращения с животными» Юлия Шаповалова.

По ее словам, за 9 месяцев текущего года в городе отреагировали на 394 жалобы. По результатам проверок было составлено 36 административных протоколов о нарушении правил содержания домашних животных, несколько протоколов было направлено в суд на конфискацию животных.

Кроме того, как отметила директор предприятия, некоторые владельцы безответственно относятся к животным и выпускают их гулять самостоятельно.

«Если за животным, которое доставили в приют по отлову, обращается владелец, мы составляем админпротокол. Согласно законодательству, хозяин обязан компенсировать затраты на отлов, ветклинику и содержание питомца. Это европейская практика», - сообщила Юлия Шаповалова.