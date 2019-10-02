Главная Новости Общество В Харькове реагируют на случаи жестокого обращения с животными
02.10.2019  13:45   

В Харькове реагируют на случаи жестокого обращения с животными

Коммунальные службы города реагируют на жалобы харьковчан по поводу ненадлежащих условий содержания домашних животных.


//city.kharkov.ua
Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города Харьковского горсовета сообщила директор КП «Центр обращения с животными» Юлия Шаповалова.
 
По ее словам, за 9 месяцев текущего года в городе отреагировали на 394 жалобы. По результатам проверок было составлено 36 административных протоколов о нарушении правил содержания домашних животных, несколько протоколов было направлено в суд на конфискацию животных.
 
Кроме того, как отметила директор предприятия, некоторые владельцы безответственно относятся к животным и выпускают их гулять самостоятельно. 
 
«Если за животным, которое доставили в приют по отлову, обращается владелец, мы составляем админпротокол. Согласно законодательству, хозяин обязан компенсировать затраты на отлов, ветклинику и содержание питомца. Это европейская практика», - сообщила Юлия Шаповалова.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  жестокое обращение, животные, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.07 Криминал и происшествия Жестокое обращение с животными: полиция открыла уголовное дело (ВИДЕО)
 
 

Видео

Харьков получил награду в номинации "Самый комфортный город для жизни 2019"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 