02.10.2019 14:19

У приюта для животных появится контакт-центр

Строительство контакт-центра на территории КП «Центр обращения с животными» начали в текущем году.



//city.kharkov.ua

Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города Харьковского горсовета сообщила директор КП «Центр обращения с животными» Юлия Шаповалова.

По ее словам, одноэтажное здание с мансардой будет предназначено для приема экскурсий, школьников, волонтеров и других посетителей центра. Строительные работы выполнены уже на 70%.

Директор предприятия также сообщила, что в 2019 году центру удалось найти дом для 1687 животных. Таких результатов удалось добиться, в том числе, благодаря службе поиска пропавших животных. «Нам удалось найти хозяев для животных приюта и вернуть потерявшихся. Это в разы больше количества прошлого года», - отметила директор центра.

Кроме того, за девять месяцев 2019 года специалисты приюта провели 20 занятий по канистерапии для детей с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, которые помогают детям социализироваться. Также в школах провели 36 «уроков доброты» по гуманному обращению и ответственному отношению к животным.