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02.10.2019  14:19   

У приюта для животных появится контакт-центр

Строительство контакт-центра на территории КП «Центр обращения с животными» начали в текущем году.


//city.kharkov.ua
Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города Харьковского горсовета сообщила директор КП «Центр обращения с животными» Юлия Шаповалова.
 
По ее словам, одноэтажное здание с мансардой будет предназначено для приема экскурсий, школьников, волонтеров и других посетителей центра. Строительные работы выполнены уже на 70%.
 
Директор предприятия также сообщила, что в 2019 году центру удалось найти дом для 1687 животных. Таких результатов удалось добиться, в том числе, благодаря службе поиска пропавших животных. «Нам удалось найти хозяев для животных приюта и вернуть потерявшихся. Это в разы больше количества прошлого года», - отметила директор центра.
 
Кроме того, за девять месяцев 2019 года специалисты приюта провели 20 занятий по канистерапии для детей с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, которые помогают детям социализироваться. Также в школах провели 36 «уроков доброты» по гуманному обращению и ответственному отношению к животным.
Тэги:  приют для животных, контакт-центр, харьков
 
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