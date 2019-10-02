Сегодня день рождения почетного харьковчанина Владимира Лесового

Харьковский городской голова Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, председателя ученого совета Харьковского национального медицинского университета Владимира Лесового.
«Желаю здоровья, благополучия и благосостояния Вам и Вашей семье, успехов и новых достижений, вдохновения во всех начинаниях.
Пусть каждый день будет наполнен полезными делами и новыми свершениями, а рядом всегда будут надежные друзья и близкие люди. Мира Вам и согласия!» - говорится в поздравлении.
Сегодня едва ли удастся спрятаться от проблем. Главное – не поддавайтесь искушению выяснить отношения, есть риск зайти слишком далеко.
Небо будет покрыто облаками только до рассвета, утром оно очистится и будет ясным до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Начиная с 2007 года, 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, отмечается Международный день ненасилия. Цель этого дня, как сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи, – желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия.
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давл.:
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