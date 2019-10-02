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02.10.2019  09:54   

Сегодня день рождения почетного харьковчанина Владимира Лесового

Харьковский городской голова Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, председателя ученого совета Харьковского национального медицинского университета Владимира Лесового.


// city.kharkov.ua

«Желаю здоровья, благополучия и благосостояния Вам и Вашей семье, успехов и новых достижений, вдохновения во всех начинаниях.

Пусть каждый день будет наполнен полезными делами и новыми свершениями, а рядом всегда будут надежные друзья и близкие люди. Мира Вам и согласия!» - говорится в поздравлении.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день рождения, кернес, поздравление, харьков
 
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