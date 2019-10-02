Родственники заключенных в восторге от "квеста" по харьковской колонии (ФОТО)

В Диканевских исправительной колонии (№12) проведен «День открытых дверей»
28 сентября 2019 в Государственном учреждении «Диканевская исправительная колония (№12)» проведен «День открытых дверей».
Родители и родные осужденных имели возможность почувствовать ту атмосферу, которая царит в колонии, а также почувствовать заботу с которой администрация относится к их близких.
Родственники осужденных побывали в отделениях социально-психологической службы №11,12 увидели те условия, которые созданы администрацией для жизни и быта их родных, посетили столовую учреждения и попробовали еду и напитки. После чего пришли в клуб на концерт устроен для них.
Как отметил начальник учреждения Андрей Гуменюк, родители осужденных были приятно удивлены и благодарны администрации за те условия, в которых отбывают наказание их родные, за предоставленную возможность посетить колонии и за заботливое отношение к их близких.
Сегодня едва ли удастся спрятаться от проблем. Главное – не поддавайтесь искушению выяснить отношения, есть риск зайти слишком далеко.
Нас ждет приятный осенний день: теплый и солнечный.
Начиная с 2007 года, 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, отмечается Международный день ненасилия. Цель этого дня, как сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи, – желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия.
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