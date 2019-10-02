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02.10.2019  15:29   

Родственники заключенных в восторге от "квеста" по харьковской колонии (ФОТО)

В Диканевских исправительной колонии (№12) проведен «День открытых дверей»


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28 сентября 2019 в Государственном учреждении «Диканевская исправительная колония (№12)» проведен «День открытых дверей».

Родители и родные осужденных имели возможность почувствовать ту атмосферу, которая царит в колонии, а также почувствовать заботу с которой администрация относится к их близких.

Родственники осужденных побывали в отделениях социально-психологической службы №11,12 увидели те условия, которые созданы администрацией для жизни и быта их родных, посетили столовую учреждения и попробовали еду и напитки. После чего пришли в клуб на концерт устроен для них.

Как отметил начальник учреждения Андрей Гуменюк, родители осужденных были приятно удивлены и благодарны администрации за те условия, в которых отбывают наказание их родные, за предоставленную возможность посетить колонии и за заботливое отношение к их близких.

Источник:   Северо восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  заключенный, колония, харьков, открытые двери
 
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