02.10.2019 16:26

Харьков посетит первая астронавтка, украинского происхождения, побывавшая в космосе

Посольство США организует визит в Первую столицу первой астронавтки украинского происхождения Хайдемари Стефанишин-Пайпер.



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Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства.

"По случаю Всемирной недели космоса Посольство США в Украине организует визит Хайдемари Стефанишин-Пайпер в Украину. Во время этого визита запланированы встречи со студентами и молодежью, в ходе которых Хайдемари Стефанишин-Пайпер расскажет об особенностях работы международного экипажа на МКС и поделится своим опытом пребывания на космической станции. Проект имеет образовательно-культурную цель, все выступления и мероприятия коллектива бесплатные для посетителей", - говорится в сообщении.

Так, сообщается, что 9 октября астронавт посетит Харьков, где встретится со студентами Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" и со школьниками.

Отметим, Хайдемари Стефанишин-Пайпер (Heidemarie Stefanyshyn-Piper - англ.) - первая астронавт украинского происхождения, побывавшая в открытом космосе, и восьмая по счету женщина, которая преодолевала межпланетные просторы.

Стала вторым человеком в космическом пространстве, который развернул национальный флаг Украины. До этого Американский астронавт с украинскими корнями в родне, Рэндольф Брезник, подарил Днепропетровской областной научной библиотеке флаг Украины, который побывал на МКС и во время полета был развернут на орбите.

Хайдемари Стефанишин-Пайпер награждена Орденом Княгини Ольги III степени "За мужество и отвагу, проявленные в освоении космического пространства, укрепление дружбы между украинским и американским народами" в 2007 году.

Хайдемари Стафанишин-Пайпер