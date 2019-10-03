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03.10.2019  12:19   

Учреждения социальной сферы готовы к подаче тепла

13 учреждений социальной сферы, находящихся в подчинении Департамента труда и социальной политики городского совета, подготовлены к новому отопительному сезону.


//city.kharkov.ua
Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского городского совета сообщила заместитель директора Департамента труда и социальной политики Ирина Левченко.
 
По ее словам, к подаче тепла подготовлены девять территориальных центров предоставления социальных услуг и четыре профильных коммунальных учреждения. В них были разработаны и утверждены планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2019/2020 года, которые полностью выполнены.
 
«Был выполнен ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, входных групп, заменены окна и утеплены фасады. Все учреждения готовы к работе в осенне-зимний период», - сообщила Ирина Левченко. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  территориальный центр, отопительный сезон, харьков
 
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