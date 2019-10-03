03.10.2019 12:19

Учреждения социальной сферы готовы к подаче тепла

13 учреждений социальной сферы, находящихся в подчинении Департамента труда и социальной политики городского совета, подготовлены к новому отопительному сезону.



//city.kharkov.ua

Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского городского совета сообщила заместитель директора Департамента труда и социальной политики Ирина Левченко.

По ее словам, к подаче тепла подготовлены девять территориальных центров предоставления социальных услуг и четыре профильных коммунальных учреждения. В них были разработаны и утверждены планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2019/2020 года, которые полностью выполнены.

«Был выполнен ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, входных групп, заменены окна и утеплены фасады. Все учреждения готовы к работе в осенне-зимний период», - сообщила Ирина Левченко.