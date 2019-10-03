03.10.2019 11:01

В приюте для животных пройдет День открытых дверей

День открытых дверей состоится в воскресенье, 6 октября, в КП «Центр обращения с животными» (пр. Гагарина, 358).



// city.kharkov.ua

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню защиты животных.

В рамках дня сотрудники патрульной полиции Харьковской области представят выставку фотографий и прочитают познавательную лекцию на тему «Правила выгула животных, основные правонарушения и почему они происходят», а клуб «Авангард» выступит с показательной программой по аджилити.



Кроме того, пройдут мастер-классы по дрессировке животных, желающие смогут выгулять собак и посетить Кошкин дом.



Начало - в 10:00.



Доехать в Центр обращения с животными можно от ст. м. «Проспект Гагарина» на автобусе №1198 «Харьков-Васищево» (остановка «Приют», следующая после «Эпицентра»).



Дополнительную информацию можно узнать по тел.: (057)754-97-12.