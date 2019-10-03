В приюте для животных пройдет День открытых дверей

День открытых дверей состоится в воскресенье, 6 октября, в КП «Центр обращения с животными» (пр. Гагарина, 358).
Мероприятие приурочено ко Всемирному дню защиты животных.
В рамках дня сотрудники патрульной полиции Харьковской области представят выставку фотографий и прочитают познавательную лекцию на тему «Правила выгула животных, основные правонарушения и почему они происходят», а клуб «Авангард» выступит с показательной программой по аджилити.
Кроме того, пройдут мастер-классы по дрессировке животных, желающие смогут выгулять собак и посетить Кошкин дом.
Начало - в 10:00.
Доехать в Центр обращения с животными можно от ст. м. «Проспект Гагарина» на автобусе №1198 «Харьков-Васищево» (остановка «Приют», следующая после «Эпицентра»).
Дополнительную информацию можно узнать по тел.: (057)754-97-12.
Фон дня настраивает на необъяснимое желание сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда. Это может вылиться в неожиданные поступки, яркие чувства и эмоциональные порывы.
Нас ждет приятный осенний день: теплый и солнечный.
Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом.
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