03.10.2019 11:21

На «Kharkiv Fashion» состоится дебют инклюзивного модельного агентства

Выпускники Школы моделей инклюзивного модельного агентства впервые выйдут на подиум в рамках проекта «Kharkiv Fashion 2019».



://city.kharkov.ua

По словам организаторов, совместно с украинским дизайнером, участником «Kharkiv Fashion Cluster» Александром Бевзюком они представят коллекцию нарядов из джинсовой ткани «Stay wild». К созданию коллекции подключилась также дизайнер из Никополя Ирина Игнатова.



Как отметила президент общественной организации инвалидов «Креавита» Елена Шингарева, инклюзивные модельные показы – это европейский опыт Харькова в fashion-индустрии.



«Это будет презентация тех работ, знаний и навыков, которые получили ученики школы моделей первого в Украине инклюзивного модельного агентства. Они прошли курс дефиле, фотопозирования, обучились театральному мастерству и визажу и теперь уже на профессиональном уровне готовы выходить на подиум и представлять коллекции известных дизайнеров не только в Украине, но и во всей Европе», - отметила Елена Шингарева.



Начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская сообщила, что практически с момента основания «Kharkiv Fashion» в проект были включены инклюзивные показы.



«Наш проект несет обществу очень важный посыл: «мода доступна всем». Я рада, что после участия в проекте образовалось инклюзивное модельное агентство, которое несет этот месседж всей Украине и показывает, что это действительно так», – отметила Виктория Грецкая-Миргородская.



Напомним, презентация коллекции Александра Бевзюка совместно с участниками инклюзивного модельного агентства состоится во время осеннего сезона «Kharkiv Fashion 2019», который состоится 11-12 октября на Арт-заводе «Механика. Иная Земля».



Напомним, проект «Kharkiv Fashion» организован управлением инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта по инициативе Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна и под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.