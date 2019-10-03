03.10.2019 13:50

На площади Свободы пройдет шествие, посвященное Дню животных

Мероприятие «Час доброты», посвященное Всемирному дню защиты животных, пройдет завтра, 4 октября, на пл. Свободы.



://city.kharkov.ua

Сотрудники КП «Центр обращения с животными» и волонтеры вместе с собаками из городского приюта пройдут шествием. Цель мероприятия - привлечь внимание харьковчан к судьбе бездомных животных, которым нужен дом и любящие хозяева.



Начало - в 15:00. К участию в мероприятии могут присоединиться все желающие.



Отметим, что ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, или День животных, - международный день, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты.