На площади Свободы пройдет шествие, посвященное Дню животных

Мероприятие «Час доброты», посвященное Всемирному дню защиты животных, пройдет завтра, 4 октября, на пл. Свободы.
Сотрудники КП «Центр обращения с животными» и волонтеры вместе с собаками из городского приюта пройдут шествием. Цель мероприятия - привлечь внимание харьковчан к судьбе бездомных животных, которым нужен дом и любящие хозяева.
Начало - в 15:00. К участию в мероприятии могут присоединиться все желающие.
Отметим, что ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, или День животных, - международный день, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты.
Фон дня настраивает на необъяснимое желание сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда. Это может вылиться в неожиданные поступки, яркие чувства и эмоциональные порывы.
Нас ждет приятный осенний день: теплый и солнечный.
Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом.
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