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03.10.2019  13:50   

На площади Свободы пройдет шествие, посвященное Дню животных

Мероприятие «Час доброты», посвященное Всемирному дню защиты животных, пройдет завтра, 4 октября, на пл. Свободы.


://city.kharkov.ua

Сотрудники КП «Центр обращения с животными» и волонтеры вместе с собаками из городского приюта пройдут шествием. Цель мероприятия - привлечь внимание харьковчан к судьбе бездомных животных, которым нужен дом и любящие хозяева.

Начало - в 15:00. К участию в мероприятии могут присоединиться все желающие.

Отметим, что ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, или День животных, - международный день, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты. 

Источник:   ХГС
 Тэги:  шествие, животные, харьков, площадь, защита, волонтеры
 
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