04.10.2019 12:34

На крыше харьковского костела появилась уникальная электростанция

В Харькове на крыше вспомогательного здания костела Успения Пресвятой Девы Марии (римско-католическая церковь) заработала первая в Украине крышная солнечная электростанция на религиозном строении.



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По словам учредителя Харьковского энергетического кластера Станислава Игнатьева, сетевая солнечная электростанция имеет установленную мощность 180 кВт и является крупнейшей крышной солнечной электростанцией региона, установленной на объектах социальной и культурной сферы.

Солнечная электростанция состоит из 60 фотомодулей, объединенных в сеть с тремя инверторами.