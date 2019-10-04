На крыше харьковского костела появилась уникальная электростанция

В Харькове на крыше вспомогательного здания костела Успения Пресвятой Девы Марии (римско-католическая церковь) заработала первая в Украине крышная солнечная электростанция на религиозном строении.
По
Солнечная электростанция состоит из 60 фотомодулей, объединенных в сеть с тремя инверторами.
День плохо подходит для творчества и креатива. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
Первая половина дня в Харькове будет ясной. После обеда шквальный вечер принесет тучи. Кратковременный небольшой дождь, местами с градом, к вечеру станет сильнее.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
влажн.:
давл.:
ветер: