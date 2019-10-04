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04.10.2019  12:34   

На крыше харьковского костела появилась уникальная электростанция

В Харькове на крыше вспомогательного здания костела Успения Пресвятой Девы Марии (римско-католическая церковь) заработала первая в Украине крышная солнечная электростанция на религиозном строении.


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По словам учредителя Харьковского энергетического кластера Станислава Игнатьева, сетевая солнечная электростанция имеет установленную мощность 180 кВт и является крупнейшей крышной солнечной электростанцией региона, установленной на объектах социальной и культурной сферы.

Солнечная электростанция состоит из 60 фотомодулей, объединенных в сеть с тремя инверторами.

Источник:   SQ
 Тэги:  костел, крыша, харьков, электростанция, инновация
 
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