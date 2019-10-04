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04.10.2019  16:54   

Праздник в квадрате отмечают в Харьковком зоопарке

В этот день 4 октября 1226 года умер Святой Франциск Ассизский, основатель монашеского ордена, считающийся покровителем животных. С последними себя ассоциируют сотрудники городского зоопарка


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Издавна человек, преследуя свои интересы, воздействует на природу. Расширяя владения, люди не задумываются о том, что тем самым вытесняют жителей лесов и полей из своей среды обитания. Губительные виды внедряются в экосистемы, к которым не принадлежат, а незаконная торговля дикими животными и браконьерство стирают с лица земли целые популяции животных. Установлено, что каждый миллион лет вымирает 9 % всех биологических видов. Другими словами, каждый год исчезает от одного до пяти видов живых существ. За всю историю Земли темпы вымирания увеличились в пять раз. В последний раз массовое полное вымирание было отмечено 65 миллионов лет назад, когда вымерли последние динозавры. Безусловно, это повод задуматься каждому человеку, ведь исчезновение отдельных видов неизбежно ведет к глобальным экологическим проблемам, угрожая стабильности всей экосистемы Земли.

Задуматься призывает Всемирный день защиты животных, который отмечается ежегодно 4 октября. Дата выбрана не случайно. В этот день 4 октября 1226 года умер Святой Франциск Ассизский, основатель монашеского ордена, считающийся покровителем животных.

Своего рода покровителями животных можно называть и сотрудников зоопарка. Неспроста их профессиональный праздник – Международный день сотрудников зоопарка совпадает с Международным днем защиты животных. 

Всех сотрудников зоопарка объединяет одно – забота о благополучии и здоровье животных. Уборка вольеров, кормление, ветеринарный уход, обогащение среды…подобных задач множество. И лучшая награда – это жизнерадостные питомцы и восторженные посетители. Кроме того, зоопарки играют очень важную роль в сохранении биологического разнообразия нашей планеты.

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, франциск, харьков, животные
 
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