Главная Новости Общество В Основянском районе прошел субботник
07.10.2019  12:34   

В Основянском районе прошел субботник

Осеннюю уборку территории провели в частном секторе в пер. Первом Рудниковом в Основянском районе.


://city.kharkov.ua

Местные жители навели порядок на бесхозных территориях: вырубили кустарники, собрали опавшую листву, мусор и ветки. В итоге было собрано 16 куб. м мусора.

После уборки для участников субботника организовали полевую кашу. 

Источник:   ХГС
 Тэги:  уборка основа, харьков, субботник
 
Версия для печати
 

Видео

Геннадий Кернес поздравил харьковских учителей
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 