В Основянском районе прошел субботник

Осеннюю уборку территории провели в частном секторе в пер. Первом Рудниковом в Основянском районе.
Местные жители навели порядок на бесхозных территориях: вырубили кустарники, собрали опавшую листву, мусор и ветки. В итоге было собрано 16 куб. м мусора.
После уборки для участников субботника организовали полевую кашу.
День обещает быть неплохим, особенно, если не поддаваться лени. В делах лучше обойтись слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня в фаворе конкретность и четкость.
День преимущественно облачный, местами небольшой дождь. Ночью на поверхности почвы местами заморозки 0–3°.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
влажн.:
давл.:
ветер: