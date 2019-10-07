Харьковчане поздравили жителей Тбилиси с Днем города

Делегация Харьковского городского совета приняла участие в празднике «Тбилисоба», который состоялся 5-6 октября в Тбилиси по случаю Дня города.
В составе делегации были заместитель директора Депаратмента культуры Татьяна Мараховская и Почетный консул Грузии в Харькове Александра Чихладзе. Они вручили мэру Тбилиси Кахи Каладзе подарок от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса - собаку породы кане-корсо.
Также в рамках официального приема у мэра представители горсовета обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между городами-партнерами Харьковом и Тбилиси.
Напомним, партнерские отношения между городами официально были установлены в 2012 году.
Справка. День Тбилиси – «Тбилисоба» - празднуют в грузинском городе с 1979 года. Этот праздник не отмечали только в самый сложное для Тбилиси и в целом для страны время - с 1989 по 1994 год. С 1995 года традиция возобновилась. Тбилисоба празднуют в первые выходные октября.
День обещает быть неплохим, особенно, если не поддаваться лени. В делах лучше обойтись слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня в фаворе конкретность и четкость.
Облачная погода продержится весь день. Ночью ожидается сильный дождь, временами с мокрым снегом. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Ночью в северо-западной части области сильные заморозки 0–5°.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
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