07.10.2019 17:48

Министерство культуры прекращает покупать животных для харьковского цирка

В рамках проекта министры создают рабочую группу, которая разработает план вывода животных из харьковского и шести других государственных цирков: рапорт активиста.



ФОТО: Харьковский цирк //kharkovonline.blogspot.com

Министерство культуры Украины прекращает приобретать новых животных для государственных цирков. Об этом заявил основатель движения UAnimals Александр Тодорчук в Фейсбуке.

- После десятка акций, петиций и протестов мы наконец получили шанс запретить цирки с животными. Неделю назад я имел персональную встречу с министром культуры. Готовился к длительной дискуссии и обмену аргументами, впрочем довольно быстро мы с Владимиром Бородянским сошлись во мнении, что украинские цирки должны быть без животных. Уже сейчас Минкульт прекращает приобретение новых животных и создает рабочую группу, которая должна как можно скорее разработать план вывода животных из государственных цирков, - написал он.

Активист отметил, что в Украине действует семь государственных цирков: в Киеве, Львове, Харькове, Кривом Роге, Днепре, Запорожье и Одессе.

- Они финансируются из бюджета, поэтому удар кнутом оплачивает каждый налогоплательщик. Пришло время прекратить садизм. Дальше - полный законодательный запрет и развитие украинского цирка без животных, - добавил Тодорчук.

UAnimals ведут борьбу за цирк без животных более двух лет. Местные активисты помогли организации запретить шапито во многих городах. В столице запрет ввели 9 ноября 2017 года. Происходящее стали обсуждать в кулуарах власти, а соответствующие законопроекты выносят на рассмотрение парламента.

КСТАТИ

Эксплуатацию животных цирками запретили или ограничили десятки стран: Австрия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Великобритания, Греция, Дания, Кипр, Италия, Мальта, Нидерланды, Словения, Румыния, Хорватия, Чехия, Швеция, Финляндия, Эстония и др.

В Украине запрет на животных в шапито поддержали Львов, Николаев, Днепр, Луцк, Чернигов и другие города.