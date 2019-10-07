Главная Новости Общество Министерство культуры прекращает покупать животных для харьковского цирка
07.10.2019  17:48   

Министерство культуры прекращает покупать животных для харьковского цирка

В рамках проекта министры создают рабочую группу, которая разработает план вывода животных из харьковского и шести других государственных цирков: рапорт активиста.


ФОТО: Харьковский цирк //kharkovonline.blogspot.com

Министерство культуры Украины прекращает приобретать новых животных для государственных цирков. Об этом заявил основатель движения UAnimals Александр Тодорчук в Фейсбуке.

- После десятка акций, петиций и протестов мы наконец получили шанс запретить цирки с животными. Неделю назад я имел персональную встречу с министром культуры. Готовился к длительной дискуссии и обмену аргументами, впрочем довольно быстро мы с Владимиром Бородянским сошлись во мнении, что украинские цирки должны быть без животных.  Уже сейчас Минкульт прекращает приобретение новых животных и создает рабочую группу, которая должна как можно скорее разработать план вывода животных из государственных цирков, - написал он.

Активист отметил, что в Украине действует семь государственных цирков: в Киеве, Львове, Харькове, Кривом Роге, Днепре, Запорожье и Одессе.

- Они финансируются из бюджета, поэтому удар кнутом оплачивает каждый налогоплательщик. Пришло время прекратить садизм. Дальше - полный законодательный запрет и развитие украинского цирка без животных, - добавил Тодорчук.

UAnimals ведут борьбу за цирк без животных более двух лет. Местные активисты помогли организации запретить шапито во многих городах. В столице запрет ввели 9 ноября 2017 года. Происходящее стали обсуждать в кулуарах власти, а соответствующие законопроекты выносят на рассмотрение парламента.

КСТАТИ

Эксплуатацию животных цирками запретили или ограничили десятки стран: Австрия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Великобритания, Греция, Дания, Кипр, Италия, Мальта, Нидерланды, Словения, Румыния, Хорватия, Чехия, Швеция, Финляндия, Эстония и др.

В Украине запрет на животных в шапито поддержали Львов, Николаев, Днепр, Луцк, Чернигов и другие города.

Источник:   Александр Тодорчук facebook
 Тэги:  животные, цирк, харьков, эксперимент, активист
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.10 Живая природа Акция, посвященная животным, прошла на площади Свободы (ФОТО)   04.10 Общество Праздник в квадрате отмечают в Харьковском зоопарке 03.10 Общество На площади Свободы пройдет шествие, посвященное Дню животных
 
 

Видео

Геннадий Кернес поздравил харьковских учителей
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 