08.10.2019 12:41

В Харькове прошел конгресс для поддержки семей переселенцев

Научно-практический конгресс «Счастливая семья» состоялся в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина.



//city.kharkov.ua

Харьковский городской совет, представители благотворительных фондов «Каритас Харьков», «Каритас Украина» и «Каритас Польша», общественные организации и ученые объединяют усилия, чтобы помочь семьям переселенцев адаптироваться к жизни в новых условиях.

Заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан отметила, что с фондом «Каритас» городской совет сотрудничает с 2015 года для оказания помощи семьям вынужденных переселенцев. Такой конгресс проходит в Харькове, потому что город принял самое большое количество временно перемещенных лиц. По последним данным, на 1 сентября в Харькове зарегистрировано 85 тыс. человек из зоны ООС (67 тыс. семей).

«Не все уехали от нас. Многие ассимилировались в Харькове, приобрели жилье, изменили свой статус, они теперь не перемещенные лица, а харьковчане. Кто-то открыл бизнес, нашел работу, женился, вышел замуж», - отметила вице-мэр.

Заместитель директора фонда «Каритас Польша» Ярослав Биттель сообщил, что организация реализует проект поддержки семей уже третий год. Это мероприятие проводится, в том числе, для того, чтобы передать и польский опыт, который базируется на сотрудничестве власти, общества и церкви.

Обсуждение вопросов поддержки семей велось в трех секциях: «Инновационные формы и методы в социальной работе с семьями», «Система формирования ответственного отношения к родительству», «Портрет современного социального работника».

В конгрессе приняли участие члены семей, которые переехали в Харьков из Донецкой и Луганской областей, участники АТО/ООС, сотрудники социальной сферы, студенты различных вузов, которые обучаются работе в социальной сфере. Как сообщил представитель фонда «Каритас Харьков», координатор проекта «Центр поддержки семьи» Антон Бирюк, перед участниками конгресса выступили представители органов власти, Харьковского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи «Доверие», Ассоциации многодетных семей «АММА» и других объединений, а также тренеры по коммуникации для родителей, психологи и т.д.

В частности, экзарх Харьковской Украинской греко-католической церкви епископ Василий Тучапец отметил, что семьи переселенцев могут получить помощь разного характера. Им помогают найти работу, получить новую специальность и гранты на ведение бизнеса. Например, одна женщина открыла пекарню, другая – парикмахерскую, а мужчина – автосервис.

«Они оставили комфортные условия жизни, где были родные, друзья. Кто-то нашел новых друзей, кто-то нет, и, конечно, они чувствуют себя не лучшим образом. Те, которые хотят вернуться, пребывают в состоянии ожидания. Возможно, им больше всего нужна психологическая помощь, чтобы это время пройти и вернуться домой. Надеемся, что война закончится», - сказал Василий Тучапец.

Отметим, что подобные конгрессы планируют проводить и в будущем.