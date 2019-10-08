08.10.2019 16:01

Животным зоопарка принесли необычное угощение (ВИДЕО)

«Урожай» каштанов и желудей собрали жля питомцев Харьковского зоопарка.



//zoo.kharkov.ua

Акцию по сбору каштанов и желудей организовала и провела ассоциация многодетных матерей АММА. Активными участниками этого действа были дети, которые с энтузиазмом включились в работу. Если каштанов было предостаточно, и найти их не составило особого труда, то жёлуди в этом году редкость и, чтобы собрать их, ребятам пришлось очень потрудиться.



Весь собранный «урожай» был передан в зоопарк. Желуди и каштаны не входят в основу рациона животных, а являются небольшим дополнением и не противопоказаны только некоторым видем животных, отметили в зооапрке.

Так, слоны, бегемот, тигры, львы, да и многие другие виды животных эти плоды не употребляют в пищу вообще.

Зато для медведей, живущих в дикой природе, жёлуди – это одна из составляющих их кормовой базы. Вот косолапые с удовольствием и полакомились этими плодами. Для дикобразов и нутрий каштан больше элемент любопытства, чем корм, но для разнообразия они попробовали это угощение.



Зоопарк получил всю норму «даров осени» и НЕ нуждается больше.





