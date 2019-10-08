Животным зоопарка принесли необычное угощение (ВИДЕО)

«Урожай» каштанов и желудей собрали жля питомцев Харьковского зоопарка.
Акцию по сбору каштанов и желудей организовала и провела ассоциация многодетных матерей АММА. Активными участниками этого действа были дети, которые с энтузиазмом включились в работу. Если каштанов было предостаточно, и найти их не составило особого труда, то жёлуди в этом году редкость и, чтобы собрать их, ребятам пришлось очень потрудиться.
Весь собранный «урожай» был передан в зоопарк. Желуди и каштаны не входят в основу рациона животных, а являются небольшим дополнением и не противопоказаны только некоторым видем животных, отметили в зооапрке.
Так, слоны, бегемот, тигры, львы, да и многие другие виды животных эти плоды не употребляют в пищу вообще.
Зато для медведей, живущих в дикой природе, жёлуди – это одна из составляющих их кормовой базы. Вот косолапые с удовольствием и полакомились этими плодами. Для дикобразов и нутрий каштан больше элемент любопытства, чем корм, но для разнообразия они попробовали это угощение.
Зоопарк получил всю норму «даров осени» и НЕ нуждается больше.
День хорош для нестандартных решений и решительных, но продуманных, действий. Звезды сегодня не приемлют ограничений и рамок ни в чем, в том числе и любви!
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. Ночью сильные заморозки 0-2°, со второй половины дня температура воздухе начнет понемногу расти.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
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