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09.10.2019  11:21   

В Харькове прошел юбилейный фестиваль клубов активного долголетия

10-й фестиваль клубов активного долголетия, которые работают на базе территориальных центров предоставления социальных услуг в районах города, состоялся 8 октября в Харькове.


://city.kharkov.ua

В конкурсе приняли участие творческие коллективы из каждого района города. Участников фестиваля приветствовала заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

«Это большой многолетний проект. В этом году мы отмечаем десятый фестиваль клубов активного долголетия. Он существует в рамках нашего большого гуманитарного проекта «Единая социальная сеть», который уже работает 20 лет. То есть 20 лет мы общаемся с общественными организациями, сотрудничаем с ними и делаем все, что хотят увидеть, услышать и получить от нас харьковчане», - подчеркнула вице-мэр.

По словам организаторов, такие фестивали стали для Харькова уже традиционными и проводятся в октябре, ко Дню пожилого человека. Сегодня участниками клубов активного долголетия являются десятки тысяч харьковчан преклонного возраста, которые в рамках конкурса представляют свои таланты и творческие достижения.

«Клубы активного долголетия для меня лично - это здоровье и радость. Мы очень довольны тем, что мы ходим в этот клуб», - отметила участница фестиваля Валентина Барсукова. 

«У нас в клубах очень разнообразный досуг. Мы и в театры ходим, на концерты, в бассейн, кружков у нас много: и вышивание, и вязание, на компьютере занимаемся, брейн-ринг у нас проходил», - сообщила участница клуба Валентина Симоненко.

По итогам фестиваля каждый из клубов получил награду, а все участники - подарки.

Источник:   ХГС
 Тэги:  фестиваль, харьков, долголетие, активность
 
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