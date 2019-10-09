09.10.2019 13:49

Харьковские спасатели впервые провели учения на канатной дороге

Курсанты Национального университета гражданской защиты Украины 9 октября провели учения по спасению пострадавших с высоты на канатной дороге в парке им. Горького.



://city.kharkov.ua

Как сообщил заведующий курса специальной и спасательной подготовки НУГЗУ Сергей Кулаков, учения на канатной дороге впервые провели в Харькове и, возможно, даже в Украине. В них приняли участие курсанты третьих курсов факультетов оперативно-спасательных сил и пожарной безопасности, а также слушатели магистратуры. За их работой наблюдали первокурсники. Студенты прошли курс специальной и спасательной подготовки по профессиям «верхолаз» и «верхолаз-спасатель».

По легенде учений, канатная дорога внезапно остановилась. Спасателям необходимо было эвакуировать «пострадавших» - несколько человек, в том числе «беременную» девушку. Их эвакуировали из двух кабинок. Спасатели поднялись по опоре наверх, по тросу добрались до кабинок, надели на «пострадавших» спасательные косынки и на канатах спустили их на землю.

Как сообщил преподаватель кафедры организации и технического обеспечения аварийно-спасательных работ Андрей Мельниченко, однажды канатная дорога уже останавливалась, поэтому спасатели должны быть готовы к подобным ЧС. В парке Горького есть места, где нельзя использовать пожарную автолестницу, например, над болотом. Поэтому спасатели пользуются альпинистским снаряжением.



«Это очень благородная профессия. Спасатель - это не только тот, кто тушит пожары, но и, например, альпинист, который спасает с высоты», - отметил Андрей Мельниченко.

Студентка Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды Екатерина Ризопуло впервые оказалась в такой ситуации. По ее словам, она решила попробовать свои силы и поддержать своего парня-спасателя. Самое страшное, отметила девушка, - сделать первый шаг из кабинки и начать спускаться.



«Когда спускаешься, в основном, смотришь в одну точку, сосредотачиваешься, и это не пугает. Спускают медленно, это не страшно. Страшно сделать первый шаг. В таких случах нужно не паниковать, позвать на помощь - внутри кабинок есть номера телефонов, по которым можно позвонить и быть уверенными, что вас спасут, быстро и со всем снаряжением», - рассказала студентка.



Она отметила, что спасатель четко инструктировал, что нужно делать, и это помогло справиться с задачей.

Заведующий курса Сергей Кулаков сообщил, что опыт работы на высоте у спасателей большой. Например, уже восемь лет подряд два раза в год такие учения проводили на колесе обозрения, на высоте 54 м. А на канатной дороге учения провели впервые.

«Каждый будущий спасатель должен иметь навыки спасения не только из домов, но и с высоты. В данном случае - с канатной дороги. Курсанты проходят такие учения по собственному желанию, это дополнительная профессия», - сообщил преподаватель.

Он отметил, что главное для людей, которые оказались в такой ситуации, - не паниковать, потому что спасатели всегда придут и помогут.

Справка. Подвесная канатная дорога в парке им. Горького работает уже 48 лет, связывает район ул. Сумской с Павловым Полем. Общая протяженность маршрута – 1387 м. Время поездки в один конец — 18 мин, высота подъема кабинок – от 8 до 26 м. Из кабинок открывается вид на парк им. Горького, Ботанический сад Харьковского национального университета им. В. Каразина, центр города, Лесопарк.