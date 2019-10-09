Открылся юбилейный сезон городской молодежной лиги КВН

Открытие XX сезона Харьковской городской молодежной лиги «Клуб веселого настроения» состоялось 8 октября во Дворце студентов НТУ «ХПИ».
Команды вузов Харькова и других городов Украины сыграли конкурс «Фестивальная визитная карточка».
По итогам выступлений, Главный кубок получила команда «Осторожно, харьковчане» (Харьковский национальный медицинский университет), а Малые кубки - команда «Гроздья рябины» (Сумской государственный университет), сборная выпускников НТУ «ХПИ» и «Ботанический сад» (Харьковский национальный педагогический университет им. Г. С. Сковороды).
День не подходит для выяснения отношений с окружающими. Возможны конфликты и обиды. Зато это удачное время для занятия любыми делами, требующими концентрации и терпения.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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