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09.10.2019  15:55   

Открылся юбилейный сезон городской молодежной лиги КВН

Открытие XX сезона Харьковской городской молодежной лиги «Клуб веселого настроения» состоялось 8 октября во Дворце студентов НТУ «ХПИ».


://city.kharkov.ua

Команды вузов Харькова и других городов Украины сыграли конкурс «Фестивальная визитная карточка».

По итогам выступлений, Главный кубок получила команда «Осторожно, харьковчане» (Харьковский национальный медицинский университет), а Малые кубки - команда «Гроздья рябины» (Сумской государственный университет), сборная выпускников НТУ «ХПИ» и «Ботанический сад» (Харьковский национальный педагогический университет им. Г. С. Сковороды).

Источник:   ХГС
 Тэги:  лига, квн, харьков, сезон, город
 
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