10.10.2019 12:46

Рассмотрены кандидатуры на присуждение Премии Харьковского горсовета

В мэрии состоялось заседание комиссии по отбору кандидатов на присуждение Премии Харьковского городского совета.



//city.kharkov.ua

Заседание провел секретарь Харьковского городского совета Александр Новак.

Напомним, ежегодная премия Харьковского городского совета присуждается харьковчанам за весомый вклад в решение социально-экономических вопросов и развитие местного самоуправления.

Денежная премия присуждается в номинациях: «Развитие самоорганизации населения»; «Промышленность, предпринимательство, строительство, транспорт и связь»; «Образование и наука»; «Здравоохранение и социальная защита»; «Развитие физической культуры и спорта»; «Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство и экология»; «Творческие достижения»; «Укрепление международных связей»; «Правовое обеспечение деятельности местного самоуправления и укрепление правопорядка»; «Журналистика и средства массовой информации».

Заместители городского головы, директора департаментов городского совета, главы райадминистраций, представители вузов, общественности, депутаты рассмотрели предложенные кандидатуры, в числе которых – представители коммунального и жилищного хозяйства, медработники, предприниматели, общественные деятели, директора учебных учреждений, представители волонтерского движения, спортивные тренеры, деятели искусства, преподаватели, коллективы предприятий. Всего в списке - 26 кандидатур.

Как отметил Александр Новак, все кандидатуры, которые подали департаменты городского совета и представители территориальной громады, – достойные. Это люди, которые провели большую работу по развитию Харькова.

«Премия была учреждена в 2009 году по инициативе на то время еще секретаря Харьковского городского совета Геннадия Кернеса. Это десять номинаций, которые охватывают все направления жизнедеятельности города, начиная с рабочих, которые ремонтируют городские сети, дворников, и заканчивая теми, кто укрепляет имидж нашего города на международной арене», - отметил Александр Новак.

Секретарь городского совета сообщил, что члены комиссии поддержали кандидатуры, и было принято решение вынести вопрос о присуждении премии на сессию городского совета.