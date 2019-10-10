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10.10.2019  14:12   

В Харькове появилась услуга патроната над ребенком

Детям из семей, которые попали в сложные жизненные обстоятельства, будет предоставляться временный уход в семье патронатного воспитателя.


//city.kharkov.ua
Исполнительный комитет Харьковского городского совета принял решение о внедрении услуги патроната над ребенком.
 
Как сообщила директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова, патронат - это временный уход, воспитание и реабилитация ребенка в семье патронатного воспитателя на период преодоления его родителями или другими законными представителями сложных жизненных обстоятельств.
 
«В Московском районе уже есть одна патронатная семья, которая прошла обучение и получила необходимые навыки. Но нужно решение исполкома, чтобы эта услуга стала официальной. Дальше мы будем увеличивать количество таких семей. Ребенок будет передаваться в патронатную семью на срок от 3 до 6 месяцев, а потом он либо вернется к родителям, либо попадет в интернатное учреждение, в зависимости от обстоятельств», - рассказала Лариса Болгова.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  дети, патронат, харьков
 
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