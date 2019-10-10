10.10.2019 14:12

В Харькове появилась услуга патроната над ребенком

Детям из семей, которые попали в сложные жизненные обстоятельства, будет предоставляться временный уход в семье патронатного воспитателя.



//city.kharkov.ua

Исполнительный комитет Харьковского городского совета принял решение о внедрении услуги патроната над ребенком.

Как сообщила директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова, патронат - это временный уход, воспитание и реабилитация ребенка в семье патронатного воспитателя на период преодоления его родителями или другими законными представителями сложных жизненных обстоятельств.

«В Московском районе уже есть одна патронатная семья, которая прошла обучение и получила необходимые навыки. Но нужно решение исполкома, чтобы эта услуга стала официальной. Дальше мы будем увеличивать количество таких семей. Ребенок будет передаваться в патронатную семью на срок от 3 до 6 месяцев, а потом он либо вернется к родителям, либо попадет в интернатное учреждение, в зависимости от обстоятельств», - рассказала Лариса Болгова.