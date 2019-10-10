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10.10.2019  08:22   

Мемориальную доску погибшему воину АТО установят в Харькове

Мемориальную доску старшему солдату Ивану Беляеву, погибшему в ходе боевых действий в зоне АТО, планируется установить на фасаде общеобразовательной школы №111 (ул. Бучмы, 18-д).


// city.kharkov.ua

Такое решение было принято на заседании Городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды, которую провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Также мемориальные доски установят на харьковских зданиях, где в начале XX века располагались синагоги. В частности, таблички появятся на зданиях в пер. Подольском, 12 и пер. Мордвиновском, 15. Еще одну памятную табличку разместят на фасаде дома по ул. Гражданской, 11/13, где в конце 19 века проживала семья известного харьковского мецената, купца 1-й гильдии Петра Бураса.

Также на заседании топонимическая комиссия одобрила решение об упорядочении названий остановок общественного транспорта. Как отметил ответственный секретарь комиссии Алексей Хорошковатый, такая работа проводится раз в два года - за это время в городе появляются новые остановки, а некоторые из старых - переименовываются. На сегодняшний день таких объектов в Харькове 1408. Перечень новых названий остановок будет утвержден на заседании исполнительного комитета городского совета.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  мемориальная доска, харьков
 
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