Муниципальный центр культурных инициатив приглашает на концерт ко Дню защитника Украины

Концерт «Гордость и честь Украины» по случаю тройного праздника - Дня защитника Украины, Дня украинского казачества и Покрова Пресвятой Богородицы состоится 14 октября в Харьковском городском центре культурных инициатив.
В программе - вокальные, музыкальные и хореографические номера патриотической и национальной тематики. Концерт подготовлен творческими коллективами Муниципального центра культурных инициатив совместно с театром народной музыки Украины «Обереги».
Праздник состоится с участием представителей общественных, благотворительных и волонтерских организаций. Приглашаются все желающие.
Начало – в 17:00.
Место проведения: Муниципальный центр культурных инициатив (ул. Скрипника, 7).
День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил. Так что не забывайте делать паузы для отдыха.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Инициатором праздника в 1992 году выступила Всемирная федерация психического здоровья.
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