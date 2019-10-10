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10.10.2019  11:33   

Муниципальный центр культурных инициатив приглашает на концерт ко Дню защитника Украины

Концерт «Гордость и честь Украины» по случаю тройного праздника - Дня защитника Украины, Дня украинского казачества и Покрова Пресвятой Богородицы состоится 14 октября в Харьковском городском центре культурных инициатив.


://city.kharkov.ua

В программе - вокальные, музыкальные и хореографические номера патриотической и национальной тематики. Концерт подготовлен творческими коллективами Муниципального центра культурных инициатив совместно с театром народной музыки Украины «Обереги».

Праздник состоится с участием представителей общественных, благотворительных и волонтерских организаций. Приглашаются все желающие.

Начало – в 17:00.

Место проведения: Муниципальный центр культурных инициатив (ул. Скрипника, 7).

Источник:   ХГС
 Тэги:  город, праздник, харьков, тройной
 
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